指控丈夫與情人車震兼入旅館！3寶媽怒告小三索償　有影片仍敗訴

要控告別人，先要搜集到足夠證據！台中1名育有3名孩子的人妻指控丈夫和便利商店女店員有婚外情，小三不但多次和其丈夫出遊及進出汽車旅館，甚至車震發生性行為，遂向小三索償50萬新台幣（約12.7萬港元）。案件經過2度審理，法官都認為人妻提出的證據只能顯示人夫與女被告共乘汽車，而且曾出現在汽車旅館附近，但影片不連續，而且畫面模糊，無法辨認車內情況，認為證據不足，駁回原告上訴，全案定讞。



人妻指控丈夫和便利商店女店員有婚外情，小三不但多次和其丈夫出遊及進出汽車旅館，甚至車震發生性行為。（示意圖／gettyimages）

人妻向小三索償50萬新台幣

台媒於今年12月報道，提告的人妻和丈夫育有3名未成年孩子，丈夫在台中1間工廠工作，經常光顧鄰近超商，並和其中1名女店員頻繁互動。人妻聲稱，女被告明知自己丈夫已婚，2人卻多次一起出遊，而且出入汽車旅館，甚至在車內發生關係，嚴重侵害其婚姻，所以她控告「小三」，而且提供相關錄影、錄音和照片作為證據，向該女店員索償50萬新台幣（約12.7萬港元）和利息。

女被告否認和人夫有婚外情

但該名女店員否認指控，表示與人夫僅屬一般朋友，所謂證據只是顯示雙方一起乘車，無法證明他們有不當親密行為。

人妻和丈夫育有3名未成年孩子。（示意圖／gettyimages）

案件2次審理 人妻皆敗訴

案件經一審後，法官認為證據不足，判被告不用賠償。原告繼而上訴，案件在台中地方法院進行二審，法官查看相關證據後指出，畫面顯示雙方曾經共乘汽車，亦曾出現在汽車旅館附近，但影片並非連續，而且畫面模糊，令人難以辨認車內情況，未知他們是否有越軌的親密行為，錄音內容亦未明確指出第三者身份，難以認定女被告介入原告婚姻。法官裁定，上訴人未能證明配偶權遭到不法侵害，於是駁回其上訴，下令上訴人承擔是次訴訟費用，全案定讞。

（綜合）