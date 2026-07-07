NASA太空站直擊超強颱風「巴威」　風眼明顯、雲系大到鏡頭裝不下

今年第9號颱風巴威持續朝台灣方向逼近，美國太空總署國際太空站於6日凌晨捕捉到這顆「超級巨獸」的驚人畫面，從426公里高空俯瞰，巴威龐大的雲系籠罩菲律賓海域，體積之大甚至無法被鏡頭完整收入。



台灣中央氣象署最新資料顯示，巴威中心氣壓已降至895百帕，近中心最大風速達每秒60公尺，預估7月9日、10日起將影響台灣天氣。

太空站捕捉巴威壯觀身影

菲律賓民間科學組織Science Konek也分享影片，NASA太空站於當地時間凌晨4時34分至39分拍攝縮時畫面，當時巴威正以巔峰強度侵襲馬里亞納群島，平均最大風速達每小時285公里。影像中可見對稱的中心密集雲團與清晰颱風眼，展現完美的「體育場效應」，意即從颱風眼內部往四周看，颱風眼牆高聳如巨型體育場。

該組織指出，依據日本氣象廳估算，巴威環流範圍直徑約達1120公里，目前往北移動機率增加，週末可能朝台灣北部、琉球群島或內地東部沿海前進。由於環流廣大，菲律賓北呂宋地區也須留意強風豪雨及土石流風險。台灣中央氣象署7月7日清晨資料顯示，巴威中心氣壓895百帕，近中心最大風速達每秒60米，相當於17級風，瞬間最大陣風每秒75米，7級風暴風半徑達350公里。

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