9級大地震有共同特徵　東大研究：平坦板塊小震變巨震機率高60倍

全球近日地震頻傳，引發外界對巨大地震的擔憂。日媒指出，規模9.0等級超巨大地震其實有一個共同特徵，就是震源所在的板塊邊界傾角都相當平緩。照理來說，傾角越小的地方越不容易累積足以引發大規模滑動的力量，為甚麼反而更容易發生超巨大地震？東京大學研究團隊近日在美國科學期刊《Science Advances》發表研究，解開這個困擾地震學界多年的謎團。



《每日新聞》報道，造成超巨大地震的海溝型地震，通常發生在海洋板塊隱沒至陸地板塊下方的交界處。板塊的傾角會因深度、地形等因素有所不同，有些甚至超過40度。然而，過去已知許多規模9.0等級超巨大地震，都發生在傾角僅20度以下的「超低角」板塊邊界。

日媒指出，規模9.0等級超巨大地震其實有一個共同特徵，就是震源所在的板塊邊界傾角都相當平緩。（示意圖/Reuters）

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舉例來說，2011年3月11日發生的規模9.0日本東日本大地震，板塊傾角約為10度。2004年規模9.1的印尼蘇門答臘外海大地震則約為8度。為了找出原因，研究團隊將焦點放在地震是如何從小規模斷層破裂開始，並逐步連鎖擴大成超巨大地震。他們分析全球歷史地震資料，比較不同板塊傾角下，小型地震演變為大型地震的機率。

研究結果顯示，在傾角10度的板塊邊界，規模5.0地震演變成規模9.0級超巨大地震的機率，約為傾角40度板塊的60倍，證實板塊傾角越低，地震越容易擴大。

東大教授：監測地下應力有助掌握超巨大地震風險

研究團隊進一步透過模擬分析，探討哪些條件最容易促使地震擴大。結果發現，地下推動板塊滑動的力量會隨時間改變；當應力方向與超低角板塊最容易滑動的方向一致時，斷層破裂便更容易迅速擴散，最終引發超巨大地震。

研究團隊成員、東京大學地震學教授井出哲表示，在超低角板塊邊界，若地下應力方向符合特定條件，就可能發生超巨大地震。他指出，未來若能持續監測地下應力的變化，將有助於提升對超巨大地震發生風險的掌握。

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