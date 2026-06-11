研究發現鳥類「普遍厭女」？警戒距離多1米　或與走路姿勢有關？

公園裏的鳥總是離自己遠遠的？研究發現女性比男性更讓鳥類討厭！一項最新研究發現，歐洲多國城市中的鳥類比起男性，更害怕女性接近，而且這種現象普遍出現在不同國家與不同鳥種身上，連科學家都無法解釋原因。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，這項研究已經發表在《人類與自然》（People and Nature）期刊。研究由法國、德國、波蘭、西班牙及捷克等國研究人員共同進行；2023年春季期間，研究團隊在各地城市公園觀察超過2500隻鳥，涵蓋近40個鳥類物種。

一項最新研究發現，歐洲多國城市中的鳥類比起男性，更害怕女性接近。（KaroGraphix Photography@Unsplash）

實驗方法相當直接。研究人員朝鳥群緩慢走近，記錄鳥類在什麼距離開始飛走，結果卻出人意料的一致。團隊發現，幾乎所有鳥類都能讓男性研究人員靠近，平均比女性多接近約1米後才會起飛逃離。更有趣的是，這項結果在不同國家、不同鳥種之間都相當一致，顯示這並非偶然現象。

為了避免干擾因素，研究人員特別控制實驗條件。男女觀察員的身高相近，穿着顏色類似的服裝，也都將頭髮收起來，盡可能減少外觀差異。然而即使如此，鳥類仍然明顯對女性保持更大警戒距離。

研究人員原本預測結果應該相反。因為在人類歷史中，男性通常被視為狩獵者，理論上鳥類若透過世代演化累積經驗，應該會把男性視為更大的威脅才對。

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針對目前發現的現象，科學家提出幾種可能性。第一種推測是男女走路方式不同，鳥類可能察覺到步伐、姿勢或身體擺動的細微差異。另一種假設則與氣味有關，但由於過去普遍認為鳥類嗅覺不算特別敏銳，因此連研究團隊自己也對這項解釋抱持懷疑態度。

研究人員坦言，目前仍無法確定真正原因。不過這項結果顯示，鳥類對周遭環境的觀察能力可能比人們想像得更加細膩，甚至能辨識人類自己都未必察覺的微小差異。

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