暴雨停工吃不到壽喜燒　西客Google怒留1星負評　老闆神回覆獲讚

台灣高雄市日前降下超大豪雨，全市緊急宣布停班停課。一名民眾趁著放假前往壽喜燒（Sukiyaki）連鎖品牌「一番地壽喜燒」高雄義享店用餐，卻被店家告知無法接待，怒而在Google評論留下1星負評，沒想到店家一句神回覆，在社群平台瘋傳並吸引逾百萬次瀏覽。



該名顧客在評論中寫道：「明明就有一堆位子，卻跟我說客滿？不接客人生意是什麼意思？」

對此，店家直接在評論下方回嗆：「沒人啊！你停班，員工也停班啊！你來上班啊！吃不到就1顆星？」短短數語語氣直白幽默，迅速在Threads等社群平台發酵擴散。

眾多網友看完紛紛留言力挺店家：

「這是誰的部將如此勇猛！」

「停班停課員工有權休假，店家無法服務選擇不接外客非常合理」

「商家本來就有權拒接」



也有人直指來客是「前天喊下大雨怎麼上班，隔天跑去吃喝玩樂的奧客（西客）」，輿論一面倒站在店家這邊。

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