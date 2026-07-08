出差5日驚見浴室內天然護膚品長出未知怪菇　網民驚爆恐寄生人體

據日媒ENCOUNT報導，一名居住在大阪約30歲的男子杉崎ゆめ（@sugiyume_）日前在社群網站上發文敘述個人的驚訝發現，立刻引發網友的熱烈討論。引起眾人關注的是他放在浴室裡的知名海外品牌保養品容器上，竟長出一小圈菇類。不少網友直呼「這證明真的沒加防腐劑」，但也有人警告，這疑似是會寄生在人體上的「裂褶菌」，呼籲他千萬小心。



原PO表示，自己平時獨居且勤於打掃。日前出差5天回家後準備洗澡，發現保養品蓋子邊緣有白色物體，原以為是泡沫，戴上眼鏡仔細看竟是菇蕈類。把蓋子打開後，更散發強烈異味。他強調浴室雖無窗戶，但常常開著抽風機，完全不知道孢子從何而來，又為何會從蓋子外側長出。

示意圖（Unsplash@asel Hofgartner）

貼文曝光後，網友紛紛留言探究原因：

「房間濕氣加天然成分，剛好讓孢子發芽」

「這根本不是泡澡用品，是菇類栽培組吧？」

「這不是LUSH，是MUSH了！」



更有網友找了AI資料顯示，這種菇蕈類雖常見於自然界，但若不慎吸入，偶有寄生人體引發疾病的案例。

這款保養品是原PO今年一、二月時收到的禮物，之後即打開使用。品牌官網說明，產品主要使用薄荷、高嶺土、香草與蜂蜜等全天然有機原料，強調「以天然成分達到防腐效果，絕不使用化學防腐劑」，因此保存期限僅4個月（120天）。這次的經歷，意外讓大眾見識到無添加產品在潮濕環境下面臨的真實考驗。

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