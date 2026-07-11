澳門Liège窩夫專門店「店員匿吧檯底修腳甲」　品牌急發聲明致歉

食店除了要確保食物質素和衛生，亦要教育員工衛生意識！近日有網民在社交平台分享，指在澳門的Liège（烈日）比利時傳統窩夫專門店，發現有店員在工作時間，趁沒有客人空檔公然修剪腳甲，對此直斥嘔心。事件引來網民批評離譜，「真係得人驚」、「睇怕以後都唔使去啦」、「避雷成功」。



Liège事後在帖文就事件致歉，指公司知悉事件後已即時展開內部調查，相關政府部門亦於當天到涉事門店進行全面衛生檢查，確認營運場所完全符合相關衛生及營運要求。而涉事員工目前已離職，公司亦立即對其相關工作區域進行全面清潔及消毒，棄置所有可能受影響的食品，即日起全體員工將接受加強版衛生培訓，亦會提高門店巡查頻率，進一步完善員工衛生及工作操守要求。



有Liège窩夫專門店女店員在工作期間，在吧檯下修剪腳甲。（「fb＠澳門美食團」圖片）

澳門Liège窩夫專門店 女店員吧檯下修腳甲

「不得不分享，有少少嘔心」，有身處澳門的網民於7月7日在facebook群組「澳門美食團」發帖並上傳1張照片，指經過Liège位於葡京人酒店（Lisboeta Macau）的門市攤檔，發現1名穿着制服、正在上班的女店員，趁沒有客人之際竟然躲在吧檯底下修剪腳甲，樓主見狀覺得會影響食物衛生，遂拍下照片，惹來網民熱議。

網民狠斥離譜：以後都唔敢買

不少網民批評涉事店員離譜，「大酒店入面都咁樣」、「真係得人驚」、「想嘔，好彩未食過」、「幫你加料，真係多X謝佢」、「激死，次次買都係佢整畀我食，嘔」、「阿囡好鍾意食，每次去英皇睇戲都會買，以後都唔敢買」、「睇怕以後都唔使去啦」、「避雷成功」。

員工影響公司形象！ 網民不值：牌子俾佢搞彎晒

有人認為員工衛生意識欠佳，和公司管理有必然關係，「唔識管員工就咪學人開舖，老闆都要問責」。惟有留言覺得是「一粒老鼠屎，壞了一鍋粥」，「返緊工喺度剪腳甲有冇離譜啲呀，佢唔係影響緊個人呀，佢影響間公司形象」、「個人問題，個牌子俾佢搞彎晒，慘」。

Liège公司事後急發聲明致歉，指涉事員工已離職，基於審慎原則，已棄置所有可能受影響食品。（facebook圖片）

Liège急發聲明致歉 政府部門已完成衛生檢查：符合營運要求

Liège品牌事後在留言區發出聲明，指對於事件引起公眾及顧客的關注與不安，致以最誠摯歉意，而公司知悉員工於工作期間作出不恰當衛生行為事件，已即時展開內部調查，相關政府部門亦在同日上午10時53分到涉事門店進行全面衛生檢查，確認營運場所完全符合相關衛生及營運要求。

涉事員工已離職 Liège將加強員工衛生培訓

Liège指出，涉事員工現已離職，事發後公司立即對相關工作區域進行全面清潔及消毒，基於審慎原則棄置所有可能受影響的食品，完成所有必要的預防措施後，才恢復正常營運。而即日起全體員工將接受加強版衛生培訓，提高門店巡查頻率，進一步完善員工衛生及工作操守要求，確保同類事件絕不再次發生。

相關文章：刮痧？上水餐廳店員拎匙羹大力刮臉 街坊斥嘔心：免費臉油撈飯？

外出用餐最怕餐廳衛生不佳，網上流傳影片，顯示上水一餐廳有男店員手持匙羹大力刮臉，猶如自行做臉部刮痧，其間更露出享受表情。不少街坊看後直呼恐怖，質疑店員不會清洗匙羹，甚至會直接拿給食客使用；亦有人認出涉事餐廳，大呻「前排先幫襯完」，回想仍感嘔心。



網上流傳影片，顯示上水一餐廳有男店員手持匙羹大力刮臉，猶如自行做臉部刮痧。（fb「上水人大聯盟」影片截圖）

相關影片長約14秒，相信由餐廳內的食客拍下。片中可見，身穿黑衣長褲、戴有藍色膠手套的男店員站於儲物櫃旁，從櫃面拿起1隻白色膠匙羹，然後以左手掀起前額頭髮，右手拿着匙羹以邊緣位置大力刮臉，期間他緊閉雙眼、眉頭皺起，猶如自行為臉部刮痧，狀甚享受。樓主指，涉事餐廳位於區內公屋屋邨，看到店員的舉動後，已將餐廳列入黑名單。

身穿黑衣長褲、戴有藍色膠手套的男店員站於儲物櫃旁，從櫃面拿起1隻白色膠匙羹。（fb「上水人大聯盟」影片截圖）

店員以左手掀起前額頭髮，右手拿着匙羹以邊緣位置大力刮臉。（fb「上水人大聯盟」影片截圖）

店員以左手掀起前額頭髮，右手拿着匙羹以邊緣位置大力刮臉。（fb「上水人大聯盟」影片截圖）

店員緊閉雙眼、眉頭皺起，猶如自行為臉部刮痧，狀甚享受。（fb「上水人大聯盟」影片截圖）

店員緊閉雙眼、眉頭皺起，猶如自行為臉部刮痧，狀甚享受。（fb「上水人大聯盟」影片截圖）

不少上水街坊看過影片也直呼誇張，批評店員行為毫無衛生意識，又擔心他不會清洗匙羹，甚至直接拿給食客使用，「免費升級做臉油撈飯」、「加緊調味料」、「呢排落得雨多濕氣重刮下啫」。有網民指片段拍到涉事餐廳的地址，得知位置後直言「前排先幫襯完」，大呻看過影片後頓感反胃。

（facebook「澳門美食團」）