有片！澳門男上唐樓拿起香爐　疑尋後備門匙爆竊　偷走鐵閘利市

為防入屋爆竊，請勿在門口放置後備門匙！近日網上流傳1段影片，澳門有唐樓住戶安裝在門口的攝錄機拍到，1名男子鬼鬼祟祟在其門口拿起香爐，疑尋找住戶有否放置後備門匙可入屋爆竊，拿起香爐前男子曾望了鏡頭一眼，隨後偷走鄰居放在鐵閘上用作招財納福的利市，並將利市封放在住戶門口嫁禍予他。



網民紛紛大呼，「好癲，明知有cam」、「搞人地主……勁賤」、「利市錢嗰幾個銀仔都偷」、「偷錢仲要嫁禍其他人」、「以前放門口利市都冇人偷，近幾年，年年都俾人偷咗，而家放粒糖算」。



近日網上流傳1段影片，澳門有男子鬼鬼祟祟上唐樓疑欲爆竊。（Threads@sihang_mo）

該澳門唐樓住戶於Threads發文發片表示，「警醒世人！住唐樓嘅冇掩雞籠嘅自己小心！說話唔多講！」。

澳門男上唐樓疑欲爆竊

影片見到，事發於6月6日晚上10時許，1名穿藍色上衣的男子上樓四處張望，看了樓主安裝在門口的攝錄機一眼後，拿起地上的香爐又放下，疑尋找住戶有否放置後備門匙可入屋爆竊，然後又拿起架在牆上的香爐。

1名穿藍色上衣的男子上樓四處張望。（Threads@sihang_mo）

1名穿藍色上衣的男子上樓四處張望。（Threads@sihang_mo）

男子看了樓主安裝在門口的攝錄機一眼。（Threads@sihang_mo）

男子拿起地上的香爐又放下，疑尋找住戶有否放置後備門匙可入屋爆竊。（Threads@sihang_mo）

男子又拿起架在牆上的香爐。（Threads@sihang_mo）

拿起香爐尋後備門匙 偷放鐵閘利市嫁禍他人

男子隨後繼續上樓，過了一陣子後回到樓主樓層。男子觀察到樓主鄰居放了用作招財納福的利市在鐵閘上，拿下取走利市封內的零錢後，竟將利市封放在樓主門口嫁禍予他，緊接下樓離開。

有網民認得該名男子，聲稱男子於居住及附近的大廈做過同樣事情，有網民大呼「即係慣犯喎，住埋喺同1座大廈都夠膽落手」。另有網民聲稱「佢仲會喺停車場遊蕩，半夜泊車真係會俾佢嚇親」。

男子觀察到樓主的鄰居放了用作招財納福的利市在鐵閘上，於是拿下取走。（Threads@sihang_mo）

男子取走利市封內的零錢。（Threads@sihang_mo）

男子取走利市封內的零錢。（Threads@sihang_mo）

男子取走利市封內的零錢後，竟將利市封放在樓主門口嫁禍予他。（Threads@sihang_mo）

男子取走利市封內的零錢後，竟將利市封放在樓主門口嫁禍予他。（Threads@sihang_mo）

男子緊接下樓離開。（Threads@sihang_mo）

網民呼籲：真係唔好留鎖匙喺門口

有網民表示，「下次放條假鎖匙試下佢係咪想入屋爆竊！咁先夠料鋤佢」、「其實利市封應該掃到指紋啦」、「講聲畀鄰居知好啲，print佢個大頭喺大廈告示板貼堂啦」。不少網民驚歎樓主攝錄機功能，「支cam正喎，識追影，仲要好清」。

有網民就呼籲，「真係唔好留鎖匙喺門口，如果唔放心留畀朋友/親人， 就分開A留一條，B留一條，最多有需要時，麻煩啲去搵晒兩個人拎」。

（Threads@sihang_mo）