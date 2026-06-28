有片｜坑口連鎖湖南菜店員徒手拈餸即食　被指「偷食」有不同說法

作為食肆職員，竟敢公然偷食顧客食物？有將軍澳街坊在網上群組貼片，指在農耕記湖南土菜位於坑口分店，發現有店員疑似偷食客人餐點，片中顯示該男侍應站在出餐處，徒手撕下碟中食物放進口中，樓主又批評餐廳員工更換垃圾袋後未有洗手，便用手觸碰食物，對衛生問題存疑。



片段在網上瘋傳，有人批評該員工行為，「喺出面都咁狼死，廚房入面好難想像」，但有疑為該餐廳員工現身說法，指該碟是重覆出單而多出的餐點，擔心影響口感所以變成福食，但被樓主反駁「一共出咗兩碟，第2碟係褔食，第1碟係門口嗰枱客的，兩碟都被呢位員工食過」。



《香港01》已向農耕記查詢事件，正等候回覆。



坑口有連鎖湖南菜餐廳店員被懷疑「偷食」客人餐點。（「fb＠將軍澳主場」影片截圖）

坑口連鎖湖南菜餐廳 店員疑「偷食」客人餐點

有網民於周一（22日）在facebook群組「將軍澳主場」上傳長約8秒影片，揶揄「唔怪得啲嘢（食）愈嚟愈細碟」。片中顯示，事發在內地品牌農耕記湖南土菜位於將軍澳坑口的分店內，1名男職員站在出餐處，廚房遞出的1份餐點後，他輕輕用手撕下碟中食物然後放進口中，過程流暢未有遮掩，然後若無其事走開，而旁邊同事見狀亦未見阻止。

目擊者指店員：不斷偷食 更換垃圾袋未洗手觸碰食物

樓主指目擊對方「不斷偷食」，質疑該碟食物其實是客人餐點，加上發現餐廳員工在更換垃圾袋後未有洗手，然後就用手觸碰食物，覺得衛生問題需要被正視，遂拍下影片分享到網上。

涉事男職員站在出餐處。（「fb＠將軍澳主場」影片截圖）

廚房遞出餐點後，他徒手撕下碟中食物然後放進口中。（「fb＠將軍澳主場」影片截圖）

廚房遞出餐點後，他徒手撕下碟中食物然後放進口中，動作流暢未有遮掩。（「fb＠將軍澳主場」影片截圖）

網民斥離譜：喺出面都咁狼死，廚房入面好難想像

片段曝光瞬間引來網民熱議，紛紛批評該員工離譜，「喺出面都咁狼死，廚房入面好難想像」、「其他餐廳都係咁，只不過我哋見唔到」、「酒樓如自己買海鮮去加工，有人話會調包或抽水添」，有人索性自我安慰，戲稱「好事嚟，即係（證明）廚房唔污糟」、「佢哋自己夠膽食，即係食物冇問題」。

疑餐廳員工現身解釋：重覆出單變福食

但有留言提出質疑，相信當中或存有誤會，「好多時碟嘢多出或取消（會）變為福食，你有冇影到佢送俾客人先？」、「人哋將食物擺完入口都冇攞走到，明顯係福食」。有疑似涉事餐廳員工解釋，指該碟食物是廚房重覆出單而多出的餐點，擔心影響口感所以變成福食，對於引起誤會而致歉，不過樓主卻反駁，「一共出咗兩碟，第2碟係褔食，第1碟係門口嗰枱客的，兩碟都被呢位員工食過」。

飲食業網民指員工應避忌 免於工作埸所享用福食

有網民認同即使是福食，員工亦應有所避忌，「就算係福食都唔會擺正出餐位到用手食呀嘛」、「福食係落場嘅時侯食，前線首要大忌係在工作時間及埸所內食嘢，仲係落手拎嘢放入口」、「其實出餐係應該要戴手套，何況一路做一路伸手食，跟住搞人哋個餐，啲客食晒你啲口水」。

其他報道：外賣麥當勞餐疑遭送遞員偷食 港女求退款被拒 foodpanda咁回應

外賣平台盛行，令人足不出戶就可享美食，但餐點質素有時就難以預料。有港女於facebook發文，指周一（9月18日）中午經網上平台訂外賣麥當勞快餐食品，餐點送抵後，她發現食物份量少了三分一至一半。後來有街坊通知樓主，指在屋苑樓下公園見到2名送遞員曾偷食快餐，其後將餐點包好再上門送餐，更拍下相片作為證據。櫢主於是向外賣平台投訴，但平台拒絕退款，更直接結束對話，令她非常不滿。



foodpanda 回覆《香港01》查詢時表示，昨日（18日）接獲投訴後，隨即進行內部調查，在調查完畢後，今早已聯絡相關用戶，就溝通上的不足致歉並退回相關訂單的款項。



foodpanda 強調一直致力完善食物送遞的流程，並設有嚴謹的外賣送遞指引，當用戶發現訂單有任何與送遞員有關的訂單問題或疑問時，都可即時透過foodpanda 應用程式聯絡客服申訴，客服團隊會與營運團隊作即時跟進。如發現該送遞員有任何不當行為，該公司將會採取適當行動。



有港女指周一（18日）經網上平台訂外賣快餐，發現食物份量少了三分一至一半，她後來獲街坊通知，見到2名送餐員曾在屋苑樓下公園偷食餐點。（fb圖片）

該港女於facebook分享叫外賣不快經歷，指周一（18日）中午點了麥當勞外賣快餐，餐點送抵後約5分鐘，有街坊上門拍門向她展示相片，表示親眼見到2名送遞員在屋苑樓下公園食快餐，「同我講睇住兩個外賣員喺樓下食M記餐，食完之後pack返好，再去我哋屋苑青衣海欣花園送餐，佢有在遠處影到外賣員偷食嘅相」。

港女指，由於有工作要處理，街坊上門時她仍未進食外賣快餐，後來她打開餐點查看，「果然見到薯條少咗一半，嘢飲都少咗三分一左右」。從她上載的相片可見，街坊拍到有外賣員坐在公園椅子，似是在收拾包裝食物紙袋，而她點的食物中，薯條及薯角明顯未有裝滿，2杯熱飲亦只盛至紙杯三分二滿。

餐點送抵後約5分鐘，有街坊上門拍門向她展示相片，表示親眼見到2名送遞員在屋苑樓下公園偷食。（fb圖片）

樓主於是拍下照片向外賣平台投訴，稱已將餐點丟棄，要求平台退款及解釋。客服了解詳情後，表明公司「不容忍此類行為」，稱會報告事件並進一步採取行動，又建議她為涉事送遞員留下評分，不過指暫時「未能為該案件作出其他跟進行動」。

相關回覆令港女不滿，怒斥「你覺得合理咩？」，指控涉事送遞員令她「成餐食唔到」，而平台在「人證物證」俱全情況下亦拒絕退款，「一句道歉就完，我都未要求你賠償我精神損失，只係退款，你竟然講得出未能跟進？」。然而客服僅回答指她的意見已被記錄於系統內，其後更直接結束對話。

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她未有交代外賣平台其後有否作跟進或退款，但在帖文感謝好心通知她的街坊，直言「如果唔係你幫手，我哋應該會如常咁食咗個餐，搵咗好多個group都搵你唔到，希望你可以見到呢個post，真係好多謝你」。

帖文引來網民討論，有人批評送遞員行為過分，「有冇咁X窮呀，着住工衣仲要食埋人個餐」、「幫你試毒，唔收你錢算係咁」、「員工福利？」。亦有人建議港女直接報警，「你要做嘅事係報警，而唔係投訴，個CS（客服）有幾廢，有打過交道都知道」。

（facebook「將軍澳主場」）