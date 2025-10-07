疑旅客澳門搭錯巴士！怒斥司機「呃錢」要求退錢　大鬧車廂片曝光

搭錯車要求退錢？近日有女生於社交平台發文，疑在澳門搭乘巴士時遇到有遊客「搭錯車」，指他們搭乘1個站後才發現，之後竟然大罵巴士車長「呃錢」，要求退款被拒，更拍下對方「大頭相」揚言要投訴。



帖文惹來網民批評涉事遊客刁蠻無理，「自己搭錯又關司機事？」、「有眼唔睇，有口唔問，唔識就唔好出外旅行」、「司機每個月都係出咁多錢人工，點呃佢哋錢呀？」，又調侃「千祈唔好畀佢入賭場，輸咗之後可能會大叫回水」。



有疑遊客到澳門時「搭錯車」斥責車長「呃錢」，要求退錢被拒，大鬧車廂惹議。（「threads＠jonao_」影片截圖）

疑遊客澳門「搭錯車」 斥車長「呃錢」要求退錢

十一國慶長假期有大批旅客到澳門旅遊。該女網民在threads帳號「jonao_」發帖，稱日前搭乘澳門巴士時，目睹有4名疑似內地遊客「搭錯車」，指他們搭乘1個站後才發現，之後竟「大聲鬧司機呃佢哋錢」，同時要求司機退錢，再拍下巴士車牌和司機「大頭相」，揚言會投訴對方態度惡劣，樓主看不過眼因而拍片公審「乜大陸搭錯車有得退（錢）？」

白衣男大罵司機：不到那裏幹嘛還要我投錢

從樓主上傳影片所見，現場相信為澳門巴士內，當時巴士正停靠站頭上客，一名白衣男衝近司機位旁邊，疑大聲喝斥司機「不到那裏幹嘛還要我投錢」，又要求對方「你把錢退給我」，而後方有名女子抱着幼童，未知是否男子同行人士。樓主續稱，涉事遊客大鬧車廂時，她曾詢問車長是否需要報警，對方則表示已向公司報告事件，但她就不滿同車有乘客當時「無幫口」，更指責她「阻佢哋時間」。

現場相信為澳門巴士，巴士當時停靠站頭上客，一名白衣男衝近司機位旁。（「threads＠jonao_」影片截圖）

男子疑大聲喝斥司機「不到那裏幹嘛還要我投錢」，又要求對方「你把錢退給我」。（「threads＠jonao_」影片截圖）

網民斥刁民：自己搭錯又關司機事？

網民看過片段一面倒批評片中人士「刁民」，「而家真係多咗好多呢啲無賴」、「黐X線，自己搭錯又關司機事？」、「6元就呱呱嘈？（澳門公共巴士單程收費為6元）」、「有眼唔睇，有口唔問，唔識就唔好出外旅行」、「去外地旅行偶爾上錯車都常有，自己落車搵回頭車啦」、「自己X咗唔認就鬧人哋發泄」、「佢試下喺香港，俾啲阿叔一腳伸落車叫唔好阻住晒」，又揶揄「千祈唔好畀佢入賭場，輸咗之後可能會大叫回水」、「每搭一架都扮搭錯，免費（遊）車河」。

網民料報警亦不獲退款：以為嘈下就有？

有留言就表示事件明顯錯不在司機和巴士公司，相信即使對方報警亦不會獲得退款，「我係司機就報警」、「司機迫佢上錯車？追都追巴士公司啦」、「佢拍咗卡係佢自己責任嚟，強烈建議巴士公司見到咁嘅客嘅時候，齊證據就追討佢哋呢一轉車嘅損失」、「司機每個月都係出咁多錢人工，點呃佢哋錢呀？」、「以為嘈下鬧下就有得搞（退錢），真係無腦兼唔知醜」。

（threads＠jonao_）