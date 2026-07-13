上海景區驚現48個「詭異人像」被指恐怖　官方證為法國藝術家作品

內地社交平台近日流傳1則關於上海東方綠舟景區內人形玻璃鋼雕塑的影片，引發網民廣泛關注，有遊客指該批數量眾多的彩色雕像外貌怪異，令人不敢靠近。上海東方綠舟景區官方日前作出回應，揭開這批名為「池中人」藝術裝置的真實背景。



內地社交平台近日流傳1則關於上海東方綠舟景區內人形玻璃鋼雕塑的影片，引發網民廣泛關注。（小紅書@華特特）

小紅書掀熱議 網民指「觸發恐怖谷效應」

遊客「華特特」在內地社交平台小紅書上發布影片，指上海市青浦區東方綠舟景區的漁人碼頭附近放置着40多個彩色人形玻璃鋼雕塑。影片中可見，該批雕塑均設立於1片空曠的場地上，身形與面部特徵極為相似，而且幾乎一模一樣。

遊客「華特特」在在內地社交平台小紅書上發布影片，指上海市青浦區東方綠舟景區的漁人碼頭附近放置着40多個彩色人形玻璃鋼雕塑。（小紅書@華特特）

該批雕塑均設立於1片空曠的場地上。（小紅書@華特特）

身形與面部特徵極為相似，而且幾乎一模一樣。（小紅書@華特特）

影片曝光後，迅速在網絡上掀起熱烈討論。有網民直言雕塑看起來很可怕，「太詭異了，這些雕塑毫無藝術美感」、「退退退！搞不懂藝術！雨天昏暗天黑天路過這裡嚇死人了」、「直接觸發恐怖谷效應」。

網民對此大呼「詭異」。（小紅書@華特特）

官方證為法國藝術家作品 比喻人與自然對話

隨著事件在網絡上持續發酵，內地傳媒於7月9日下午聯絡東方綠舟景區管理處，就遊客的疑慮及雕塑的具體情況進行查詢。上海東方綠舟企業管理有限公司隨後公布詳細資料為事件解畫，據官方介紹，這批引發熱議的雕塑群「池中人」實為法蘭西學院院士的當代藝術作品。

這批引發熱議的雕塑群名為「池中人」。（小紅書@華特特）

資料顯示，首批名為「貝辛人」（L'Homme de Bessines）的雕塑早於1989年便已於法國西部的貝辛小鎮誕生，由著名法國當代藝術家法布里斯·海貝爾（Fabrice Hyber）創作。2010年，時年48歲的法國藝術家海貝爾將這系列作品帶到上海東方綠舟，製作了48個真人大小的雕像。

「池中人」實為法蘭西學院院士的當代藝術作品。（小紅書@華特特）

首批名為「貝辛人」（L'Homme de Bessines）的雕塑早於1989年便已於法國西部的貝辛小鎮誕生。（小紅書@華特特）

景區聲明強調：「這組藝術作品的核心理念是為了體現人類與自然環境之間的深刻對話。作為國家AAAA級旅遊景區及中國體育旅遊十佳精品景區，東方綠舟一直致力於將自然風光與人文藝術完美結合。」官方期望透過這次澄清，能讓大眾放下恐懼，以藝術的視角重新欣賞這批別具意義的雕塑作品。

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這樣的雕塑到底是藝術品，還是嚇人成品？日前有市民分享於將軍澳某公園看見一排詭異人型雕塑，人物的衣服和鞋子都有被上色，其他身體部份卻是黑色，深夜時分於昏暗燈光下，秒變嚇人身影，令他不禁笑言「夏天好熱想體驗寒一寒嘅感覺，可以選擇晚上嚟將軍澳南」。帖文惹來網民留言，不少人都直指恐怖，「農曆七月應該都幾有節日氣氛」、「邊X個諗出嚟？」；亦有人透露雕塑本來全黑色，及後才被上色，可惜仍被部份留言嘲笑「似燒焦屍體」。



有市民於將軍澳某公園看見一排詭異人型雕塑，由於衣物以外的身體是黑色，深夜時分於昏暗燈光下，秒變嚇人身影，令他不禁笑言「夏天好熱想體驗寒一寒嘅感覺」，則可以到此一遊。（FB「好fashion呀你」圖片）

該名市民在Facebook「好fashion呀你」群組發帖，指「如果夏天好熱想體驗寒一寒嘅感覺，可以選擇晚上嚟將軍澳南，每行一陣就會有啲恐怖雕像喺轉角等你」。從上載的5張照片可見，其中1個雕塑為短髮女生，她坐於單車後座，手部輕輕舉起，但前座卻沒有人；另外一排雕塑應為一家五口，父母和兄姊在後舉高雙手擊掌，小童則向前走，疑似在玩遊戲般；最後1個雕塑女生則綁起孖辮，雙腳離地，頭部更擰向後方，姿勢稍有奇怪地坐於長椅上。

由於以上照片皆攝於深夜時分，渺無人煙加上街燈昏暗，即使雕塑的衣物有上色，其人物的「黑色膚色」與黑色單車或椅子仿如混為一體。倘若途人經過，或會感覺被多個駭人的「黑色人型」凝視，難免令人心頭一顫。

黑色長椅都有位紅衣女孩。（FB「好fashion呀你」圖片）

許多網民都直指這些雕塑令人不寒而慄，「好X恐怖，唔熟嘅夜晚經過嚇X死」、「邊X個諗出嚟？」、「住樓上夜媽媽望落去都幾驚」、「寒到唔使洗開冷氣」、「好過請保安」、「唔會有露宿者的公園」、「農曆七月應該都幾有節日氣氛」；更有人笑言萬聖節不用去主題公園玩鬼屋，因為此公園已經足夠恐怖。

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