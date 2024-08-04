嚇死！「全裸女屍藏水泥」恐怖雕塑惹爭議　觀眾：像去了案發現場

撰文：日本設計小站
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這是案發現場？

這個藝術家的創作被人譽為「案發現場」，因為「水泥封屍」就是他的藝術作品。

90後藝術家Veroljub Naumović的作品（lauferart.com）
90後藝術家Veroljub Naumović的作品（lauferart.com）

有人批評只是在展露藝術家自己的犯罪想法　點圖放大看看Veroljub Naumović的作品：

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90後藝術家Veroljub Naumović最經典的代表作就是這個「身體嵌入石頭」系列，他的雕塑將人體或者被肢解的人體部位，嵌入石頭裏面，好像人是從石頭中生長出來的，或者身體和石頭融為了一體。

他將這種藝術創作視為一種對人類和身體關係的追問，想在其中探索身體和精神有形和無形之間的關係。在這些身體嵌入石頭的雕塑中，人的形式被解構變成一種抽象化的物質本身。

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當然，這種創作方式也引起不少爭議，有人説，天才和變態只有一線之隔；有人説，去看他的展覽像是進入案發現場；更有人猜測，藝術家是不是將自己的犯罪想法在藝術中釋放；甚至還有人説，他的作品裏説不定有一具身體是真的！

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對此，藝術家本人沒作任何回應，在他看來，自己的創作就是一場關於意義的遊戲，他的每一幅作品都是一個懸疑，等待着被觀眾解開。

不得不説，真的有點玄！不知道你怎麼解讀這個藝術家的作品呢？

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