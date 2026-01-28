網紅雕塑「大地之子」變公廁　物盡其用定破壞藝術？兩派網民激辯

最近，貴州龍里油畫大草原上的網紅打卡點「大地之子」雕塑，因為「魔改」火了。內部被直接改造成了公共廁所！



這座巨大的嬰兒雕塑，原形其實是清華大學美術學院教授董書兵位於甘肅戈壁上的作品——「大地之子」。

貴州龍里「大地之子」雕塑（小紅書@麻辣燙專家.）

貴州龍里「大地之子」雕塑 因為「魔改」大火 內部被直接改造成了公共廁所：

一個趴在大地上的嬰兒形象，本意是表現人類與自然的依存關係，呼籲大家關愛環境。很多地方的類似雕塑，也都是受它啟發。龍里這個雕塑長約18米，近5米高，原本是景區內的標誌性風景。

現在，這座「大地之子」裏面改造成了衛生間，門口也掛上了醒目的指示牌。之所以這麼做，據說起因是之前這片區域最近的廁所也在幾百米外。為了方便遊客，管理方想到了利用雕塑內部空心這個現成空間來改造。

沒想到這一操作並沒有得到所有網友認可。

網友對此事的評價褒貶不一（抖音）

一邊是遊客的實際需求，另一邊是公共藝術的純粹性。那麼，你們怎麼看？支持這種「物盡其用」的改造嗎？

