超強網友用AI繪圖「復活」古典石像 冰冷雕塑秒變生動美男美女
撰文：日本設計小站
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細節拉滿！ AI把美術生「“噩夢」復活了？
最近，日站君發現小紅書有一位叫@深藍的博主，用AI繪畫軟件，將美術生練習素描的石膏像還原成了真人。
點擊放大瀏覽石像的「復活」前後對比圖：
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看看這細膩的皮膚紋理，生動的眼神，好傢伙，還以為美術生的「噩夢」復活了？
但不得不說，「復活」之後的石膏像，確實少了一些冰冷的距離感。
那麼，大家覺得這些生動的石膏像，怎麼樣呢？
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