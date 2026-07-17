河南婚鬧致20歲伴娘九級傷殘　新婚夫婦須負40%責任　共賠¥23萬

內地惡俗「婚鬧」屢禁不止，近日河南1宗婚禮更玩出慘劇！1名年僅20歲的伴娘在協助婚禮期間，慘遭多名男子粗暴拖行至床上，隨後更被眾人用被單合力拋起。未料眾人失手未能接住，導致伴娘直接重摔落地，腰椎嚴重爆裂性骨折，最終被評定為九級傷殘（部份喪失勞動能力）。受害人隨後入稟法院，向新婚夫婦及參與「婚鬧」的賓客索償。當地法院日前作出一審判決，判定新婚夫婦因未盡保護及阻止義務，須承擔40%責任，與其餘9名涉事賓客合共須賠償逾23萬元人民幣（約26萬港元）。



1名伴娘被眾人用被單合力拋起，未料眾人失手未能接住，導致伴娘直接重摔落地。（AI生成圖片）

被單拋起失手重摔 20歲伴娘腰椎爆裂骨折

中國裁判文書網的判決書指出，受害伴娘小紅（化名）案發時年僅20歲。在婚禮當日，她於新娘房內被多名男賓客強行拖拽到床上。其間，涉事男子們抓住被子邊緣，將小紅用力往上拋起，卻在下落時失手未能將其接住。小紅當場背部着地重摔，送院後證實腰椎爆裂性骨折。

下落時失手未能將其接住，小紅當場背部着地重摔。（AI生成圖片）

經司法鑑定，小紅的傷勢已達致九級傷殘，嚴重影響日後生活。小紅最終決定採取法律途徑，將新婚夫婦以及當天參與「婚鬧」的群眾一併告上法庭，要求賠償各項損失合共27萬多元人民幣（逾31萬港元）。

法院：新人未制止須承擔40%責任

河南汝陽縣人民法院近日對此案作出一審判決。法院審理後認為，新郎新娘作為活動的主辦者，對於現場發生的危險行為未有及時勸阻和制止，未盡到安全保障義務，因此判定這對新婚夫婦須承擔40%的賠償責任。

對於現場發生的危險行為未有及時勸阻和制止，這對新婚夫婦須承擔40%的賠償責任。（AI生成圖片）

至於主要涉事賓客王先生（化名），因主導及參與程度較深，被判處獨自承擔20%的賠償責任；其餘8名參與者則共同承擔餘下的40%賠償責任。最終，法院判令新婚夫婦及該9名賓客，須共同賠償小紅醫療費、精神損害撫慰金等各項損失，合共23萬多元人民幣（約26萬港元）。

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姬女士接受訪問時坦言跟丈夫的感情就好像一個笑話。（網絡影片截圖）

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身殘卻自力更生 堅信遇上「真愛」

慘被離婚的姬女士患有先天性髖關節高脫，行動不便，但她性格獨立自強，自行經營美容店自力更生。姬女士於2023年1月與男友正式登記結婚，當時她認為「遇見他，我比中彩票還高興」。即便身邊人提醒不要被愛情沖昏頭腦，但姬女士依舊對這段婚姻充滿期待。

姬女士稱一直覺得很幸運能遇見丈夫。（網絡影片截圖）

姬女士接受采訪：（我一直覺得我）很幸運能遇見他。（網絡影片截圖）

姬女士能跟男友結婚，比中彩票還要高興。（網絡影片截圖）

領結婚證3年無公開 拒絕同居形同單身

然而這段婚姻由始至終都籠罩在男方家人的反對陰影下。男方母親因介意姬女士的身體殘疾，堅決反對兒子結婚，而丈夫雖同意領證，卻始終不願公開夫妻關係，更從未與她同居。姬女士透露，丈夫曾多次安撫她稱「時間長了，母親會慢慢接受」，原本約定情人節公開婚訊，可這一等就是整整3年，其間在社交圈子始終以單身身份示人，獨自承受着婚姻帶來的委屈與壓力，成為婚姻裏毫無存在感的「隱形人」，結婚證也成為讓她倍感委屈的存在。

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丈夫坦言後悔結婚 疑因手機曖昧訊息爆爭執

到了今年4月12日，這段有名無實的婚姻關係徹底破裂，面對姬女士的哭訴與質問，丈夫不再掩飾，除了依舊以家庭反對為借口，更表示「我現在後悔（結婚）了，我想離婚」。而雙方早前曾發生爭執，姬女士稱是因為無意間發現丈夫的手機裏，有他跟異性曖昧聊天的記錄，她一時情緒失控才爆發衝突，但丈夫辯稱只是「開玩笑」。有網民質疑姬女士的丈夫對婚姻的態度，甚至懷疑他涉及財產算計。

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