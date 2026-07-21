加州深山驚現200神秘喇叭播怪聲　母女行山誤闖「廣播陣」揭真相

美國加州發生1宗引發網民熱議的詭異事件。1對母女在加州北部的沙斯塔山（Mount Shasta）附近騎馬時，意外在荒野聽到1陣尖叫聲。她們循聲尋找，竟發現山坡上被人佈下了多達100至200個太陽能藍牙喇叭，不斷播放類似靜電噪音與尖叫的混合聲，部份喇叭更傳出猶如宗教佈道的呢喃。事件曝光後，惹來關於邪教儀式、外星人甚至大腳怪（Bigfoot）出沒的諸多猜測，最終真相原來與「愛與和平」有關。



她們循聲尋找，竟發現山坡上被人佈下了多達100至200個太陽能藍牙喇叭。（Instagram@karrieannlivingshasta）

深山傳出淒厲怪聲 母女循聲驚見「末日廣播陣」

事發於今年6月底，美國女子卡莉（Karrie Ann Snure）與從外地來探訪的女兒喬丹（Jordan）2人在加州魏德市（Weed）附近的97號公路旁一帶騎馬欣賞日落。正當2人享受悠閒時光之際，1陣突如其來的尖銳怪聲打破了寧靜。

美國女子卡莉（Karrie Ann Snure）與從外地來探訪的女兒喬丹（Jordan）2人在加州魏德市（Weed）附近的97號公路旁一帶騎馬欣賞日落。（Instagram@karrieannlivingshasta）

卡莉形容，這股聲音聽起來像是靜電雜訊與人類尖叫聲的混合體，極度詭異，甚至帶有1種「末日降臨」的恐怖氛圍。按常理，一般人遇到這種情況都會掉頭就跑，但好奇心驅使下，兩母女決定偏離原本的路線，循聲深入叢林一探究竟。

卡莉形容，這股聲音聽起來像是靜電雜訊與人類尖叫聲的混合體，極度詭異，甚至帶有1種「末日降臨」的恐怖氛圍。（Instagram@karrieannlivingshasta）

卡莉形容，這股聲音聽起來像是靜電雜訊與人類尖叫聲的混合體，極度詭異，甚至帶有1種「末日降臨」的恐怖氛圍。（Instagram@karrieannlivingshasta）

她們對眼前的景象震驚——山坡上竟然密密麻麻地插着約100至200個小型的太陽能藍牙擴音器。當所有擴音器同時播放時，現場充斥刺耳的白噪音，但若靠近單一喇叭仔細聆聽，便會聽見人聲在不斷重複着類似佈道或咒語的詞句，當中更清晰可聽見「救贖」（Salvation）一詞。

山坡上竟然密密麻麻地插着約100至200個小型的太陽能藍牙擴音器。（Instagram@karrieannlivingshasta）

靠近單一喇叭仔細聆聽，便會聽見人聲在不斷重複類似佈道或咒語的詞句，當中更清晰可聽見「救贖」（Salvation）一詞。（Instagram@karrieannlivingshasta）

邪教儀式還是大腳怪陷阱？沙斯塔山傳說惹熱議

事件影片在網上曝光後，隨即引爆外國網民熱議，各種光怪陸離的理論層出不窮。有網民猜測這是用來驅趕野狼的裝置，或者是當地非法大麻農場為了嚇退入侵者而設立的「音波防線」；亦有人提出這可能是用作誘捕傳說生物「大腳怪」的陷阱。更有網民指是「沙斯塔山的著名女巫正在召喚惡魔」。

事實上，沙斯塔山向來是神秘學說的溫床。當地傳說這座火山地底隱藏傳說中「雷姆利亞大陸」（Lemuria）倖存者建立的地下城市Telos。自1930年代起，這裏便吸引了無數新興宗教組織、UFO發燒友、水晶靈療師及各種靈修社區聚集，令今次的「喇叭陣」事件更添1層神秘色彩。

重返現場查明真相 原來與「愛與和平」有關

為了查出真相，卡莉決定化身「偵探」重返現場調查。她利用地圖App比對，確認這批擴音器所在的具體位置，其實是緊鄰政府公地的私人土地。隨後，她憑藉當地的人脈網絡，成功追查到了這片土地的擁有人。

為了查出真相，卡莉決定化身「偵探」重返現場調查。（Instagram@karrieannlivingshasta）

為了查出真相，卡莉決定化身「偵探」重返現場調查。（Instagram@karrieannlivingshasta）

這場「末日驚魂」背後完全沒有任何超自然或邪惡成份。該名男地主是1位極度熱中於推廣和平、心靈療癒以及素食主義的和平主義者。他設置這些擴音器，只是希望在山林間傳遞正能量與愛的訊息，只不過當幾百部擴音器同時播放不同頻率的「和平宣言」時，意外造成了如同恐怖片般的詭異音效。

圖為卡莉發現的擴音器外包裝盒。（Instagram@karrieannlivingshasta）

圖為卡莉發現的擴音器外包裝盒。（Instagram@karrieannlivingshasta）

圖為卡莉發現的擴音器外包裝盒。（Instagram@karrieannlivingshasta）

購物網站中該擴音器的商品價格。（Instagram@karrieannlivingshasta）

圖為卡莉發現的擴音器外包裝盒。（Instagram@karrieannlivingshasta）

為了保護對方的私隱，卡莉未有公開地主的身份及確切座標。她在事後發文笑言：「我依然無法理解為何他要這樣做，但至少我們現在知道，這座山並沒有試圖召喚我們。歡迎來到沙斯塔山又1個平凡的1天。」

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這樣的雕塑到底是藝術品，還是嚇人成品？日前有市民分享於將軍澳某公園看見一排詭異人型雕塑，人物的衣服和鞋子都有被上色，其他身體部份卻是黑色，深夜時分於昏暗燈光下，秒變嚇人身影，令他不禁笑言「夏天好熱想體驗寒一寒嘅感覺，可以選擇晚上嚟將軍澳南」。帖文惹來網民留言，不少人都直指恐怖，「農曆七月應該都幾有節日氣氛」、「邊X個諗出嚟？」；亦有人透露雕塑本來全黑色，及後才被上色，可惜仍被部份留言嘲笑「似燒焦屍體」。



有市民於將軍澳某公園看見一排詭異人型雕塑，由於衣物以外的身體是黑色，深夜時分於昏暗燈光下，秒變嚇人身影，令他不禁笑言「夏天好熱想體驗寒一寒嘅感覺」，則可以到此一遊。（FB「好fashion呀你」圖片）

該名市民在Facebook「好fashion呀你」群組發帖，指「如果夏天好熱想體驗寒一寒嘅感覺，可以選擇晚上嚟將軍澳南，每行一陣就會有啲恐怖雕像喺轉角等你」。從上載的5張照片可見，其中1個雕塑為短髮女生，她坐於單車後座，手部輕輕舉起，但前座卻沒有人；另外一排雕塑應為一家五口，父母和兄姊在後舉高雙手擊掌，小童則向前走，疑似在玩遊戲般；最後1個雕塑女生則綁起孖辮，雙腳離地，頭部更擰向後方，姿勢稍有奇怪地坐於長椅上。

由於以上照片皆攝於深夜時分，渺無人煙加上街燈昏暗，即使雕塑的衣物有上色，其人物的「黑色膚色」與黑色單車或椅子仿如混為一體。倘若途人經過，或會感覺被多個駭人的「黑色人型」凝視，難免令人心頭一顫。

黑色長椅都有位紅衣女孩。（FB「好fashion呀你」圖片）

許多網民都直指這些雕塑令人不寒而慄，「好X恐怖，唔熟嘅夜晚經過嚇X死」、「邊X個諗出嚟？」、「住樓上夜媽媽望落去都幾驚」、「寒到唔使洗開冷氣」、「好過請保安」、「唔會有露宿者的公園」、「農曆七月應該都幾有節日氣氛」；更有人笑言萬聖節不用去主題公園玩鬼屋，因為此公園已經足夠恐怖。

全文：將軍澳公園恐怖雕塑？如「黑色人群」凝視路人 網民：農曆七月…