都市傳說竟是真？俄國司機疑被「大腳怪」跟縱　影片曝光嚇窒網民

雖然說大腳怪傳聞是發跡於美洲的都市傳說，但由於大腳怪另有一個稱呼，被認定是傳說中的深山雪怪，因此許多人相信大腳怪確實也會出現在雪地山區，而所謂的「大腳怪」也只是一個統稱。



根據英國《每日星報》報導，這段畫面的上傳者是一名俄羅斯的司機，他聲稱在一處荒山野嶺中被疑似大腳怪的生物尾隨，從他提供的夜拍畫面中也可以看到外貌神似大猩猩的巨大野獸站在荒野之中，眼睛透出光芒盯著司機的方向看。（點圖放大逐格睇相關片段👇👇👇）

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雖然這段畫面已經不是近期才被公開，但隨著尼斯湖水怪、不明飛行物、外星人等傳言討論度高漲，大腳怪的許多故事也不遑多讓的有所提升，是次重新被翻出引起討論似乎也沒有那麼讓人感到意外了。

【同場加映】英女王逝世天降異象引爆都市傳說 一張相被網民認定真身是外星人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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