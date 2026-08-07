美網紅YouTuber開箱帶火中國預製房　高性價比適配多場景熱銷海外

跨國採購住宅不再是天方夜譚，中國預製房正漂洋過海運往不同國家！美國1對夫婦透過跨境平台阿里巴巴（Alibaba）購入1套售價15,800美元（約12萬港元／約11萬人民幣）、70平方米的「中國預製房」，並在YouTube分享開箱影片，獲超高播放量及海量諮詢。「Alibaba House」成為海外社交平台熱爆話題，該對美國夫婦亦成功轉型本地分銷商，協助當地民眾對接中國廠商採購預製房。



市場熱度拉動出口業績暴漲，2026年上半年中國移動房屋、預製建築出口增速亮眼，阿里國際站相關品類交易額大幅攀升，10年間其出口規模翻了近3倍，美國、澳洲和墨西哥是最大的3個消費市場。除採購整套房屋，亦有消費者選購中國建材自建房屋，大幅降低建房成本。目前中國預製房受眾持續擴大，覆蓋美國獨居人群、澳洲農場主及預算有限的年輕置業群體，應用範圍涵蓋私人自住與多元商用場景。



美國1對夫婦透過跨境平台阿里巴巴（Alibaba）購入1套70平方米預製房。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

美國1對夫婦透過跨境平台阿里巴巴（Alibaba）購入1套70平方米預製房。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

網紅YouTube開箱影片：預製房落地成本多少？

這波跨境購房熱潮源自1對美國夫婦在YouTube賬號「Grateful Off-Grid」分享的購置預製房開箱影片及真實居住測試。此前他們透過跨境平台阿里巴巴向中國合十（河北）集成房屋有限公司購入1套售價15,800美元、70平方米的預製房，加上海運、關稅、清關等所有費用後，整體落地成本為28,689美元（約22萬港元／約19萬人民幣）。該房屋還自帶臥室、廚房與獨立衛浴，僅憑簡單機具與人力協助即可落地安裝、直接入住。

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中國預製房海外爆紅 美國夫婦成本地分銷商

這對夫婦如實記錄下房屋居住狀態及惡劣天氣下的使用表現，相關影片收穫超過300萬播放量、逾4,000條跨國評論，也讓「Alibaba House」成為海外社交平台熱爆話題。分享自用體驗的美國夫婦亦因影片積累海量諮詢與訂單需求，直接成為本地分銷商，專門協助美國本地民眾對接中國廠商完成採購。

2026年上半年中國移動房屋、預製建築出口增速亮眼，阿里國際站相關品類交易額大幅攀升。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

中國預製建築2026年上半年出口增速暴漲

民間需求走高的同時，中國預製房出口業績迎來大幅增長。「雨果跨境編輯部」（跨境外貿垂直產業媒體）引述海關數據，指2026年前2個月，中國移動房屋類產品出口額達23.24億美元（約182億港元／約157億人民幣），按年增長47.9%。單計2026年第一季度，中國預製建築（含模塊化建築）出口增速已高達45%。

2026年上半年中國移動房屋、預製建築出口增速亮眼，阿里國際站相關品類交易額大幅攀升。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

出口額10年翻3倍 中國預製房3個最大消費國是？

跨境平台數據同樣反映市場熱度，阿里國際站2026年上半年移動房屋品類交易總額按年增長逾50%，海外買家主要集中在美國、澳洲和墨西哥等3個國家。從長期數據上看，中國預製建築出口額增長更顯著，由2015年14.72億美元增至2025年43.39億美元（約340億港元／約294億人民幣），10年規模翻近三倍。

中國預製房受眾持續擴大，覆蓋美國獨居人群、澳洲農場主及預算有限的年輕置業群體，應用範圍涵蓋私人自住與多元商用場景。（AI生成圖片）

向中國廠商購置建材能省多少？

除訂購整屋預製房，不少消費者拓展新玩法，跳過中間商直接向中國廠家採購。據《CNN Business》報道，美國1名工程師透過跨境渠道選購中國建材建房，較本地報價節省10萬美元（約78萬港元／約68萬人民幣），房屋更成功取得LEED綠色建築認證。

中國預製房受眾持續擴大，覆蓋美國獨居人群、澳洲農場主及預算有限的年輕置業群體，應用範圍涵蓋私人自住與多元商用場景。（AI生成圖片）

中國預製房受眾持續擴大，覆蓋美國獨居人群、澳洲農場主及預算有限的年輕置業群體，應用範圍涵蓋私人自住與多元商用場景。（AI生成圖片）

哪些人購買中國預製房？應用場景有哪些？

目前中國預製房的海外受眾和使用場景持續拓寬，涵蓋美國獨居人群、澳洲農場主及年輕置業群體。除私人自住、度假小屋外，中國預製房也廣泛用於勞工宿舍、倉庫、配電室等商用場景。

其他報道：美國實物價！逛Costco嘆食材價狂飆 在美華人苦笑：有決心減肥

美國物價嚴重上漲，儘管今年6月通脹率回落至3.5%，但聯儲局主席沃什（Kevin Maxwell Warsh）形容，通脹放緩並不意味局方已經成功恢復價格穩定。美國物價飆升令民眾苦不堪言，報稱居於洛杉磯、專門講解在美國生活情況的華人男網紅「Zhongxia Chen 」，早前在Facebook上載影片，長約1分鐘，以「美國物價上漲真實感受」為題，直言「美國的物價上漲到甚麼樣的喪心病狂的地步？」，他甚至稱「食物售價飆升 有決心減肥」，然後前往Costco超市實地看物價作出講解。



片主以「美國物價上漲真實感受」為題拍片，講解在地的生活感受。（Facebook@Zhongxia Chen影片截圖）

片主反問「美國的物價上漲到甚麼樣的喪心病狂的地步？」，又帶領觀眾前往超市Costco了解情況。（Facebook@Zhongxia Chen影片截圖）

牛肉羊肉豬肉價錢上漲

「Zhongxia Chen 」於今年5月發布影片，指以前在Costco「買一車東西100美元就夠了」，但現在「給我感覺沒三四百美元，千萬別去Costco」。由2020年至2026年，根據美國官方的消費者物價指數（Consumer Price Index ）數據，生牛扒或高端紅肉類價格暴漲70%，「普通牛肉更過份，暴漲了78%」，「牛肉羊肉漲得是最離譜的，豬肉價格相對穩定一點，但是也上漲了」，雞肉價格則是最穩定。

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