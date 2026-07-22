花220萬美元可做美國島主！隱世私人島掛牌　賣家：想裸泳都得

只需花費220萬美元（約1,730萬港元），就能在美國買下一整座擁有私人沙灘與豪華木屋的島嶼，你會否心動？位於美國緬因州（Maine）的私人島嶼「Porus Island」近日正式掛牌出售，由於定價遠低於大眾對私人島嶼的奢華門檻，迅速在當地房地產圈引發熱烈討論。這座佔地約4.5英畝（約20萬呎）的小島，主打極高私隱度與自然風光，成為不少夢想「做島主」買家的熱門話題。賣家表示：「這裏足夠隱私，想裸泳都沒人會看到。」



位於美國緬因州（Maine）的私人島嶼「Porus Island」近日正式掛牌出售，由於定價遠低於大眾對私人島嶼的奢華門檻，迅速在當地房地產圈引發熱烈討論。（網上圖片）

零公路連接 享極致避世私隱

這座引發關注的 Porus Island，位於美國緬因州北部的 Pemadumcook 湖中，距離班戈市（Bangor）大約80英里（約130公里）。整座島嶼佔地約4.5英畝（約20萬呎），與一般傳統豪宅最大的區別在於，島嶼完全沒有任何公路連接，若想登島，買家只能乘船或水上飛機前往，這種與世隔絕的地理位置，造就了其無可比擬的私隱度。正如負責銷售該物業的地產經紀 Gina Brunda 形容：「這是屬於你自己的世界，你的島，你做主。」

島嶼完全沒有任何公路連接，若想登島，買家只能乘船或水上飛機前往，這種與世隔絕的地理位置，造就了其無可比擬的私隱度。（網上圖片）

島嶼完全沒有任何公路連接，若想登島，買家只能乘船或水上飛機前往，這種與世隔絕的地理位置，造就了其無可比擬的私隱度。（網上圖片）

全新現代木屋 離網維生系統完善

島上的核心建築是一棟於2022年落成的木屋別墅，實用面積約1,400平方呎，內設四間睡房及一間浴室，別墅內部充滿度假氛圍，大量採用原木裝修，搭配山核桃木地板和實木櫥櫃，一條金屬旋轉樓梯連接着閣樓，為多代同堂度假提供額外的休息空間。

雖然身處荒野，但別墅的居住條件絕不簡陋，屋內不僅配備室內洗手間，更擁有完善的離網（Off-grid）維生系統：採用天然氣照明，太陽能板和發電機提供日常用電，重力供水系統確保全年正常運作，加上厚實的保溫層與木柴壁爐，即使在嚴冬也能舒適居住。

島上的核心建築是一棟於2022年落成的木屋別墅，實用面積約1,400平方呎。（網上圖片）

雖然身處荒野，但別墅的居住條件絕不簡陋，屋內不僅配備室內洗手間，更擁有完善的離網（Off-grid）維生系統。（網上圖片）

百萬級戶外配置 猶如私人度假村

整座小島的戶外配置猶如一個頂級私人度假村。新島主不僅擁有天然沙灘，島上更建有數個私人碼頭、戶外淋浴區、涼亭、篝火區以及穿梭於林間的步道。平時既可漫步林間，也可駕駛越野車（ATV）探索全島。站在屋外，更能遠眺緬因州最高峰卡塔丁山（Mount Katahdin），飽覽湖面的日出與日落。賣家甚至幽默地強調了其極致的私隱度：「這裏足夠隱私，想裸泳都沒人會看到。」

整座小島的戶外配置猶如一個頂級私人度假村。新島主不僅擁有天然沙灘，島上更建有數個私人碼頭、戶外淋浴區、涼亭、篝火區以及穿梭於林間的步道。（網上圖片）

整座小島的戶外配置猶如一個頂級私人度假村。新島主不僅擁有天然沙灘，島上更建有數個私人碼頭、戶外淋浴區、涼亭、篝火區以及穿梭於林間的步道。（網上圖片）

連全屋家俬即買即住 具未來發展潛力

這座島嶼是現任業主花費多年心血，為家族度假與團聚而精心建設的，如今放售，賣家展現出極大誠意：只要成交價格合適，願意將全屋家俬、電器、生活用品、燒烤架、割草機，甚至一艘浮橋船（Pontoon Boat）及島上其他設備全數留下，新主人只需帶上衣物和食物即可直接入住。

房源自6月30日掛牌後，已迅速吸引緬因州及外州買家查詢。無論新買家是希望將其作為家族傳承之地，還是改造成私人瑜伽中心、高端度假營地或企業團建基地，這座220萬美元的私人島嶼都具備極大的發展潛力。

（綜合）

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