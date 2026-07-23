打風│天文台調整紅霞登陸位置更接近香港　是否掛更高風球看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／紅霞／打風／7月風暴】本周末、星期六星期日打風！天文台表示，預料位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在星期五（7月24日）稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，該熱帶氣旋會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。



天文台會視乎熱帶氣旋的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台表示，預料位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在星期五（7月24日）稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。（天文台）

下午4時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北偏東約780公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，大致移向呂宋海峽一帶。根據天文台熱帶氣旋路徑預測圖，該熱帶氣旋會在7月24日至7月25日進入本港800公里範圍，並增強成颱風；7月25日至7月26日以颱風強度闖進本港400公里範圍，在本港東面揭陽市惠來縣附近登陸，比較早前預測的更接近香港。

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天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶氣旋會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。（天文台）

（天文台）

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，副熱帶高壓脊會在星期五繼續為華南帶來普遍晴朗及極端酷熱天氣；現時位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日進入南海東北部並逐步增強，於周末期間靠近廣東東部沿岸，但其登陸位置與本港的距離仍存在變數；預料星期六稍後至星期日廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，下星期初該區仍有驟雨，而一道廣闊低壓槽會在下週中期為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣。

天文台九天天氣預測。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至34°C，暫時最高吹7級風。