【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／紅霞／打風／AI天氣預報／GFS／ECMWF／7月風暴】本周末、星期六星期日打風，還有連環颱風？天文台表示，現時位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在本星期後期進入南海東北部並逐步增強，於周末期間靠近廣東東部沿岸，但其登陸位置與本港距離仍存在變數；預料星期六稍後至星期日廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。



上午10時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約870公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向呂宋海峽一帶。根據天文台熱帶氣旋路徑預測圖，該熱帶氣旋會在7月24日至7月25日進入本港800公里範圍，並增強成颱風；7月25日至7月26日以颱風強度闖進本港400公里範圍，在本港東面揭陽市範圍登陸。



即睇天文台紅霞颱風路徑預測▼▼▼

3大AI颱風路徑！同預測香港東面登陸

根據AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古預測，該巨型熱帶氣旋會在7月24日至7月25日穿過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展轉往東北方向移動，在香港東面登陸，登陸位置和距離稍有不同。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣預測模式風烏預測，該巨型熱帶氣旋會在7月24日至7月25日穿過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展轉往東北方向移動，在香港東面登陸。（AI天氣預測模式風烏）

即看伏羲最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣預測模式伏羲同樣預測，該巨型熱帶氣旋會在香港東面登陸。AI天氣預測模式伏羲）

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣預測模式盤古預測，該熱帶氣旋會在香港東面登陸。（AI天氣預測模式盤古）

AI風烏預測連環颱風直撲香港

AI風烏更預測，7月29日至8月1日會再有另1個熱帶氣旋進入南海，直撲香港，在香港極近距離位置登陸。不過伏羲及盤古暫未有相關預測。

即看風烏另一颱風路徑預測▼▼▼

AI風烏更預測，7月29日至8月1日會再有另1個熱帶氣旋進入南海，直撲香港，在香港極近距離位置登陸。（AI天氣預測模式風烏）

AI風烏更預測，7月29日至8月1日會再有另1個熱帶氣旋進入南海，直撲香港，在香港極近距離位置登陸。（AI天氣預測模式風烏）

ECMWF同樣預測颱風香港東面登陸

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）同樣預測，該巨型熱帶氣旋會在7月24日至7月25日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月25日至7月26日在香港東面登陸。

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF同樣預測，該巨型熱帶氣旋會在7月24日至7月25日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月25日至7月26日在香港東面登陸。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，副熱帶高壓脊會在明日繼續為華南帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣，預料星期六稍後至星期日廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，下星期初該區仍有驟雨；而一道廣闊低壓槽會在下星期中期為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣。

天文台九天天氣預測。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至34°C，暫時最高吹7級風。