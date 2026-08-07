中國平價預製房海外爆紅　美夫婦入住9個月揭5大隱憂　入手需注意

網購預製屋雖價格低廉、交付快速，但絕非零維護、零改造成本。1對美國夫婦在YouTube分享中國預製房開箱影片突破300萬次播放，吸引大批網民跟風入手。這套750平方呎（70平方公尺）的預製屋自帶臥室、廚房與浴室，售價僅為15,800美元（約12萬港元/約11萬人民幣），落地展開，接駁水電即可入住，性價比遠超本地建房。惟2人實地入住9個月後，再次拍片分享入住體驗，揭開購置預製房多項隱憂，涵蓋法規、成本、硬件、結構及溝通時效等5大問題，有意海淘者建議提前摸清風險、算清完整成本再考慮入手。



美國1對夫婦透過跨境平台阿里巴巴（Alibaba）購入1套40尺預製房。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

美國1對夫婦透過跨境平台阿里巴巴（Alibaba）購入1套40尺預製房。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

中國平價預製房入住經驗影片出爐！早前購入預製房的美國夫婦因開箱影片廣受關注，入住9個月後被問及是否推薦購買，他們給出肯定答案「Yes」，指雖然房子存在蜘蛛入屋、金屬框結露等問題，但整體功能極佳，例如無結構性漏水、直接擺放在土地上也沒有受潮，大讚這是個極為實用的過渡性住宅。

女主人表示房子只存在蜘蛛入屋等小問題。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

女主人表示房子只存在蜘蛛入屋等小問題。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

美國夫婦總結出購置入住這類預製房的注意事項。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

不過，他們亦總結出購置這類預製房5大注意事項，建議網民綜合自身情況考慮：

1. 海外折疊預製屋能當永久住宅嗎？

不少買家只顧價格，忽略各地建築法規差異，買家夫婦提醒網民網民提前了解當地關於預製房的建築法規。海外多數地區不承認折疊預製屋作永久住宅，僅允許作臨時居所、農場附屬設施或工地臨時用房。若房屋直接擺放泥地、不設永久地基，一般仍被視作可移動構造物，有機會規避相關物業稅，不過這種方式只適合短期過渡。

倘若買家打算長期居住，需要澆築混凝土地基，並在浴室下方預留爬行空間以方便檢修管道。但一旦搭建永久地基，房屋會被當局定性為固定建築，原有稅務上的彈性空間消失，觸發稅務審核，產生額外稅務支出。

美國夫婦建議網民提前了解當地關於預製房的建築法規。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

倘若買家打算長期居住，需要澆築混凝土地基，並在浴室下方預留爬行空間以方便檢修管道。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

2. DIY組裝預製屋和外包施工哪個性價比高？

廠商報價僅為裸房價格，落地後還會衍生大量額外費用。買家夫婦實測，若計入海運、關稅、內陸運輸、吊裝租金，以及整地、水電接駁、化糞池、水井等人工，自行DIY需額外花費約1萬美元（約8萬港元/約7萬人民幣），外包施工則高達2萬美元（約16萬港元/約14萬人民幣）。此外多數廠商不提供完整組裝手冊，需自行花費時間、人力組裝調試，建議加購原廠運輸集裝箱，降低吊裝成本與風險。

廠商報價僅為裸房價格，落地後還會衍生大量額外費用，自行DIY需額外花費約1萬美元。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

多數廠商不提供完整組裝手冊。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

3. 中西建築規格不符 哪些硬件需要改動？

國內預製屋規格並不完全適配海外生活標準，買家夫婦入住後發現多項問題。排水系統未裝存隔氣與排氣管，易出現異味倒灌。房屋自帶馬桶為16吋坑距，這與北美12吋主流標準不符，馬桶密封蓋亦存在滲水。廚房櫥櫃質量雖好，但檯面偏低，長期使用體驗不佳。房屋隔熱亦有短板，在零下6度以下嚴寒地區居住難以有效保暖，室內外溫差大時金屬框架會凝結滴水，需自行貼隔熱膠帶改善。

廚房櫥櫃質量雖好，但檯面偏低，長期使用體驗不佳。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

4. 結構細節存隱憂 防水防蟲患需自行處理

男主人自行吊運物體時意外刮損屋頂防水膠帶，導致房屋漏水，落地後重新密封加固，效果大為改善。但他亦表示，原廠屋頂使用壽命估計只有5年，長期居住需加建保護頂棚。此外，房屋折疊鉸鏈、鋼管縫隙較多，害蟲可能透過這些空隙鑽進屋內，入住前需用發泡膠、玻璃膠全面封縫，做好防蟲處理。

買家自行吊運物體時意外刮損屋頂防水膠帶，導致房屋漏水，落地後重新密封加固，效果大為改善。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

買家預測原廠屋頂使用壽命估計只有5年，長期居住需加建保護頂棚。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

房屋折疊鉸鏈、鋼管縫隙較多，害蟲透過這些空隙鑽進屋內。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

廠商沒有提供海運追蹤資訊，直到貨船即將抵達港口48小時前，買家才突然接到通知。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

廠商沒有提供海運追蹤資訊，直到貨船即將抵達港口48小時前，買家才突然接到通知。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

5. 跨境交易溝通有時差嗎？

廠商表示生產預製房加上海運需90至100天，並承諾會在到貨前2週通知買家。但真實情況是，廠商完全沒有提供海運追蹤資訊，直到貨船即將抵達港口48小時前，買家夫婦才突然接到通知，他們原先準備好的計劃被打亂，只剩下短短2天時間緊急整地，花費逾1千美元（約8千港元/約7千人民幣）臨時租用伸縮臂叉車卸貨。

其他報道：花220萬美元可做美國島主！隱世私人島掛牌 賣家：想裸泳都得

只需花費220萬美元（約1,730萬港元），就能在美國買下一整座擁有私人沙灘與豪華木屋的島嶼，你會否心動？位於美國緬因州（Maine）的私人島嶼「Porus Island」近日正式掛牌出售，由於定價遠低於大眾對私人島嶼的奢華門檻，迅速在當地房地產圈引發熱烈討論。這座佔地約4.5英畝（約20萬呎）的小島，主打極高私隱度與自然風光，成為不少夢想「做島主」買家的熱門話題。賣家表示：「這裏足夠隱私，想裸泳都沒人會看到。」



位於美國緬因州（Maine）的私人島嶼「Porus Island」近日正式掛牌出售，由於定價遠低於大眾對私人島嶼的奢華門檻，迅速在當地房地產圈引發熱烈討論。（網上圖片）

零公路連接 享極致避世私隱

這座引發關注的 Porus Island，位於美國緬因州北部的 Pemadumcook 湖中，距離班戈市（Bangor）大約80英里（約130公里）。整座島嶼佔地約4.5英畝（約20萬呎），與一般傳統豪宅最大的區別在於，島嶼完全沒有任何公路連接，若想登島，買家只能乘船或水上飛機前往，這種與世隔絕的地理位置，造就了其無可比擬的私隱度。正如負責銷售該物業的地產經紀 Gina Brunda 形容：「這是屬於你自己的世界，你的島，你做主。」

島嶼完全沒有任何公路連接，若想登島，買家只能乘船或水上飛機前往，這種與世隔絕的地理位置，造就了其無可比擬的私隱度。（網上圖片）

島嶼完全沒有任何公路連接，若想登島，買家只能乘船或水上飛機前往，這種與世隔絕的地理位置，造就了其無可比擬的私隱度。（網上圖片）

全新現代木屋 離網維生系統完善

島上的核心建築是一棟於2022年落成的木屋別墅，實用面積約1,400平方呎，內設四間睡房及一間浴室，別墅內部充滿度假氛圍，大量採用原木裝修，搭配山核桃木地板和實木櫥櫃，一條金屬旋轉樓梯連接着閣樓，為多代同堂度假提供額外的休息空間。

全文：花220萬美元可做美國島主！隱世私人島掛牌 賣家：想裸泳都得