洛杉磯驚現美洲獅闖民居　CCTV直擊後院徘徊　惹屋主心驚

美國洛杉磯蒙羅維亞（Monrovia）日前發生1宗猛獸闖入民居事件。有居民家中的閉路電視拍到，1隻體型龐大的美洲獅（Mountain Lion）竟悄悄闖入其後院，並在草地上悠閒漫步。所幸事件僅屬虛驚一場，未有造成任何人畜傷亡，但畫面曝光後仍令不少網民感到膽戰心驚。



美國洛杉磯蒙羅維亞（Monrovia）日前發生1宗猛獸闖入民居的事件。（Youtube@KTLA 5）

鄰近山區生態豐富 民居後院現美洲獅

加州蒙羅維亞市因地理位置鄰近山區，過往不時有野生動物在社區邊緣出沒紀錄。然而，對於一般市民而言，與美洲獅這種具潛在危險的猛獸如此近距離「接觸」，仍屬相當罕見且驚險經歷。屋主原本只以為是普通的夜間異動，未料翻查閉路電視片段後，才發現後院迎來了1位「不速之客」。

屋主原本只以為是普通的夜間異動，未料翻查閉路電視片段後，才發現1隻美洲獅進入自家後院。（Youtube@KTLA 5）

CCTV直擊美洲獅草地徘徊

事發於當地時間7月28日，蒙羅維亞居民舍溫·班蘇埃拉（Sherwin Banzuela）翻查安裝在後院的智能門鐘鏡頭片段時，驚訝地發現1隻成年美洲獅身影。從長約數10秒的錄影片段可見，該隻美洲獅步伐輕盈地從畫面一側步入後院草地。牠神態自若地在草坪上徘徊並四處張望，未知是否在尋找食物或單純路過，行為舉止極為放鬆，猶如把別人的後院當成自家領地般悠閒「散步」。

從長約數10秒的錄影片段可見，該隻美洲獅步伐輕盈地從畫面一側步入後院草地。（Youtube@KTLA 5）

從長約數10秒的錄影片段可見，該隻美洲獅步伐輕盈地從畫面一側步入後院草地。（Youtube@KTLA 5）

從長約數10秒的錄影片段可見，該隻美洲獅步伐輕盈地從畫面一側步入後院草地。（Youtube@KTLA 5）

從長約數10秒的錄影片段可見，該隻美洲獅步伐輕盈地從畫面一側步入後院草地。（Youtube@KTLA 5）

幸未釀成傷亡 當局促居民提高警覺

這隻美洲獅在此次「夜遊」中未有與人類或屋內的寵物發生衝突，逗留片刻後便自行離開鏡頭範圍。片段曝光後，隨即引起當地社區及網民的熱烈討論，不少人驚嘆美洲獅體型龐大，直呼「如果當時有人在後院就危險了」。

這隻美洲獅在此次「夜遊」中未有與人類或屋內的寵物發生衝突，逗留片刻後便自行離開鏡頭範圍。（Youtube@KTLA 5）

當地野生動物保護部門藉此提醒居於山區邊緣的民眾，需時刻留意周遭環境，切勿將寵物或食物留在室外過夜，以免吸引野生動物闖入民居覓食。

其他報道：猛獅逃出動物園！男子田間睡覺遭狂噬 搏鬥20分鐘保命：會原諒牠

土耳其近日發生1宗獅子襲擊人類事件！當地某私人動物園飼養的1隻雄獅日前逃脫，並闖到約1公里外的農田，53歲農夫在睡覺小休時被狂噬，他即時拼命反抗，與猛獅搏鬥20分鐘後，終能逃走保住性命。獅子其後逃入森林，被當局以構成公眾危害、無法活捉為由，最終開槍將牠擊斃。



雖然被咬到重傷，而且過程十分驚險，但受傷農夫表明不會怪罪涉事獅子，「我不會原諒心懷不軌的人，但獅子真的很無辜」。



土耳其53歲農夫基爾（Süleyman Kır）於7月5日在田間睡覺小休時，突遭雄師擊襲咬傷，幸他拼命反抗終能逃脫。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於7月5日凌晨大約下午3時半，地點是土耳其旅遊勝地馬納夫加特的伊利卡街區，1隻名為「宙斯」（Zeus）的雄獅從D-400高速公路旁的某私人動物園中逃脫，並闖到約1公里外的田間襲擊了53歲農夫基爾（Süleyman Kır）。

D-400高速公路旁的某私人動物園中，1隻名為「宙斯」（Zeus）的雄獅撞破獸籠頂部逃出。（網上圖片）

農夫田間睡覺休息 突遭雄獅襲擊

當日凌晨基爾和妻子在花生田裏灌溉，幹完活後打算休息一下，於是乾脆蓋上毯子在田間睡覺小憩。當時基爾睡意正濃，剛躺下不久就聽到妻子說腳尾好像有什麼東西，基爾馬上掀開毯子，下秒就見到1隻獅子撲向他，並張口咬住他的腳。

基爾奮力掙扎，用手掐住獅子的脖子迫使牠鬆口，然後獅子退到10米外死盯着他。而基爾的妻子在旁目擊經過，指基爾與獅子搏鬥了約15至20分鐘，最終成功脫困。２人放聲呼救，家人們聞聲趕至並報警求助，又用石頭和鐵片擲向獅子將牠趕跑。

當地有1名年輕人拍攝到獅子離開他家附近草地的一幕。（網上圖片）

基爾由救護車送院進行手術，由於獅子襲擊造成多處受傷，醫生指他的耳部有完全撕裂傷，頭面、頸部、軀幹和腿部亦遍布傷痕，需留院接受治療。

獅子逃往森林 終遭當局擊斃

而另一邊廂，獅子「宙斯」在施襲後逃往森林，其間附近有1名年輕人拍攝到獅子離開他家附近草地的一幕。當地警方、憲兵隊及自然保護人員聯合搜索了數小時，最終在森林找到「宙斯」。當局表示由於「宙斯」已「構成公共安全威脅，無法活捉」，最終決定將其就地擊斃。

涉嫌傷人的獅子「宙斯」遭當局擊斃。（網上圖片）

受害者不怪獅子：牠真的很無辜

事後，基爾共留院5天接受治療，醫生指基爾受傷位置兇險，「如果傷勢再嚴重一些，可能會癱瘓」，所幸基爾身體狀況不錯，康復階段良好，院方同意他出院休養。在出院當日，基爾接受當地傳媒採訪，稱他做了41年的牧羊人，從未在托羅斯山脈遇過具攻擊性的野生動物，「但我在馬納夫加特平原遇到了1隻獅子」。基爾又指不會怪罪涉事獅子，「我原諒獅子。我不會原諒心懷不軌的人，但獅子真的很無辜」。

全文：猛獅逃出動物園！男子田間睡覺遭狂噬 搏鬥20分鐘保命：會原諒牠