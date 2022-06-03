9歲女童露營遭美洲獅撲咬　重傷昏迷3日後甦醒　猛獸被擊斃待屍檢

美國發生猛獸襲擊兒童意外！華盛頓州1名9歲女童和家人露營期間，被1頭兇猛的美洲獅突襲，頭面、上半身有多處遭抓傷，傷勢過重休克。她獲救後入院接受手術，經過3天的昏迷才甦醒過來，醒後能清晰說明發生甚麼事。當局指美洲獅被當場撃殺，屍體有待解剖。由於美洲獅一般避免與人接觸，亦甚少主動攻擊人類，所以會調查這宗罕見意外是否與疾病有關，「（牠）可能有狂犬病或者其他疾病，導致主動攻擊人類」。



上周五，美國9歲女童莉莉和家人露營時，被美洲獅襲撃，頭面、上半身有多處遭抓傷，傷勢過重休克，昏迷3日後甦醒。（示意圖，GettyImages）

綜合外媒報道，事發於上周五（5月27日），美國9歲女童莉莉．赫爾扎諾夫斯基（Lily Kryzhanivskyy）和家人到華盛頓州某營地露營。上午11點左右，莉莉和2個表親離開主要營區，前往兒童營地玩耍。當他們步行至附近的小道上時，1頭兇猛的美洲獅毫無徵兆地撲向莉莉，噬咬及抓傷了她。勇敢的莉莉以手格擋，同行的表親即時跑回紮營的地區找大人求救。莉莉被發現時已經休克，頭面部及上肢有數十道傷痕，鮮血淋漓。

事發後，重傷昏迷的莉莉被直昇機送往斯波坎醫院（Spokane Hospital），接受數小時手術搶救。她在深切治療部昏迷了3日，於周一（30日）凌晨1點甦醒。其舅舅曼采維奇（Alex Mantsevich）表示她可以清晰講出事發經過、移動手腳，但距離康復仍需一段時間，目前只能躺在床上靜養，無法自由活動。從照片可見，莉莉金褐色的頭髮被剃去，面部有多處抓痕、右手用紗布包裹，但仍舉起拇指安慰身邊人。

小勇士莉莉面部有多處抓痕、右手用紗布包裹，但仍舉起拇指安慰擔憂自己的人。（twitter圖片）

華盛頓魚類與野生動物組織（Washington Department of Fish and Wildlife，WDFW）部門表示營地有人持有槍械，發現涉案的美洲獅後即將其擊斃，屍體被帶走進行檢查。部門發言人雷曼（Staci Lehman）認為兇猛的美洲獅出現在營地附近，而且未受挑釁就主動攻擊乃極罕見，「（牠）可能有狂犬病或者其他疾病，導致情緒不穩，主動攻擊人類」。雷曼又表示「在這種情況下，這名女孩沒有做錯任何事，事情發生得太快，無論她做什麼都來不及阻止」，隨後大讚莉莉勇氣可加，「她絕對是一個幸運的小女孩，亦如她所說，既勇敢又堅強。」

整個華盛頓州過往100年只發生過20次美洲獅攻擊導致有人受傷案，當中致死的只有2宗。第1宗有記錄的美洲獅殺人案在1924年，而第2宗在2018年。當局建議民眾露營及遠足時要留意附近環境，保持警覺，及不可讓兒童獨自離開。

（綜合）