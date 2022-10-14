8歲男童露營險遭美洲獅撲咬　險被活生生扯斷頭　縫200針撿回一命

生與死的距離竟只差幾毫米？加拿大1名8歲男童跟隨父母的好友到山林露營，其間被美洲獅攻擊，整個頭部都被咬在嘴裏，險些被美洲獅咬斷頭。所幸同行的親友用石頭擲向美洲獅頭部，逼使牠鬆口，男童才沒有命喪當場。而令醫生高呼「奇蹟」的是，獅子的利牙距離男童的大動脈只差幾毫米，就是這幾毫米令男童有了生還的機會。男童最後縫了200針，成功倖存，目前恢復狀態良好。



加拿大8歲男童卡森露營期間被美洲獅攻擊，險些被美洲獅咬斷頭。所幸同行的親友用石頭擲向美洲獅頭部，逼使牠鬆口，卡森才沒有命喪當場。（示意圖，GettyImages）

綜合外媒報道，事發於7月底的周末，8歲男童卡森．費瑟（Cason Feuser）跟隨父母的好友，40歲、任職護士的莫里森（Alisha Morrison），在加拿大艾伯塔省（Alberta）洛磯山莊（Rocky Mountain House）附近露營。由於費瑟夫婦當日要工作，於是由莫里森負責照料同行的6個孩子，當中包括她的兒子摩根。事發時，莫里森坐在拖車旁拍風景照片，兒子摩根和卡森則在畢曉普河邊（Bishop River）抓青蛙。

卡森在抓青蛙時，1隻巨大的美洲獅突然從後撲向卡森，由於體型懸殊，卡森被掀翻在地，尚未反應過來，美洲獅隨即張開血盆大口向卡森的頭部咬下。這時，莫里森聽到兒子摩根和卡森妹妹的尖叫聲，孩子們正大叫着「美洲獅！」並向拖車跑來。莫里森即時跳起來，向孩子們的方向看去，就見到了美洲獅和被牠咬在嘴裏的卡森。

當時美洲獅咬住卡森的頭骨，看起來似乎把他的整個頭都吞進嘴裏，其間還劇烈地搖晃甩動，試圖扭斷卡森的頸。由於當時美洲獅似是想把卡森拖到林中，莫里森急中生智，撿起地上的大石頭擲向獅子。岩石撃中了美洲獅的頭部，嚇得牠鬆了口，把卡森吐出。莫里森的狗這時亦英勇地追趕美洲獅，使牠遠離拖車。

莫里森把卡森抱起跑進拖車，然後用毛巾包裹着他的頭頸幫他止血，但是卡森傷勢嚴重，毛巾很快被鮮血染紅，「我一直非常擔心卡森會因傷勢嚴重而死亡」。莫里森即時報警，並通知費瑟夫婦指卡森被美洲獅襲擊。救護車在接報的26分鐘後到達，並把鮮血淋漓的卡森送到醫院進行手術。

費瑟夫婦即時趕赴醫院了解情況，醫生指卡森傷勢嚴重，傷口集中在頭頸處，他的下巴嚴重骨折，頭、臉、頸都有嚴重撕裂傷。但不幸中的大幸是，美洲獅鋒利的牙齒落在了卡森氣管及頸動脈的幾毫米遠，這幾毫米的距離就已經是生死之別，「醫生說『這是奇蹟』，（美洲獅）錯過了他的氣管、大動脈，頭骨也沒有破裂」。卡森經過3.5小時的手術，縫了超過200針，成功倖存，而且只是留院觀察了2日，就被醫生建議回家靜養，以減低感染風險。

費瑟夫婦指卡森現時的恢復狀態良好，表示卡森一開始還以為自己是被大狗襲擊，不知道是「大貓」。（網上圖片）

費瑟夫婦近日把事件發布到網上，除了感謝「英雄」莫里森，又呼籲所有父母要提高警覺，「任何在野外露營的人都需要非常警覺，並與孩子們保持聯繫。」事件引起關注，不少人都關心卡森的恢復情況。費瑟夫婦指卡森現時的恢復狀態良好，還提出想看襲擊他的「那東西」的照片，「卡森說『我以為牠是狗』，因為他只記得1隻大大的白色爪子，而朋友就有1隻白色的大狗」。

據了解，襲擊卡森的美洲獅被當局追蹤捕獲，並處以安樂死。

（綜合）