加拿大收緊簽證！留學生絕食抗議：畢業變遣返　省長籲無證者回國

加拿大阿爾伯塔省（Alberta）的卡加利（Calgary，又譯「卡爾加里」）爆發留學生工作簽證爭議，當地國際畢業生申請工作簽證（PGWP）突遭聯邦移民部（IRCC）拒簽，令畢業學生留加工作與移民計劃頓成泡影。事緣當地1所院校對外宣稱就讀該校2年制工商管理文憑課程後，合資格者可申領畢業生工作簽證（PGWP），眾多國際生繳納高達3.2萬加元（約18萬港元/約15萬人民幣）學費赴加求學，期望畢業後能留在當地工作，為移民做準備。



有在加拿大留學的國際畢業生申請工作簽證遭拒，在當地發起抗議活動、以24小時輪流絕食的極端行為吸引社會關注。（《CTV News》影片截圖）

國際畢業生申請工作簽證遭拒，發起抗議活動、以24小時輪流絕食的極端行為吸引社會關注。（Facebook「RED FM Report」影片截圖）

據悉，該學院印度留學生佔多數，約1,500名學生受此牽連，至少480名學生已收到正式拒簽信，僅兩成同課程、同資歷畢業生成功獲批。陷入風波的學生面臨簽證逾期、無法工作與經濟斷糧的風險，只能訴諸法律去挑戰移民部拒簽決定，更有部分學生發起抗議活動，以24小時輪流絕食的極端行為吸引社會關注。涉事院校則藉「工作簽證審批權屬於移民部」撇清權責，而政界與移民部態度強硬，拒絕推出任何補救豁免方案，令受影響的畢業生成為最大受害者。阿爾伯塔省省長丹妮爾・史密斯（Danielle Smith）則呼籲無合法簽證者回國。



有在加拿留學的國際畢業生申請工作簽證遭拒，在當地發起抗議活動、以24小時輪流絕食的極端行為吸引社會關注。（《CTV News》影片截圖）

加國合辦課程宣稱可申工作簽證 吸引國際生繳巨額費用入讀

綜合《CTV News》、《Western Standard》、《Immigration News Canada》、《LiveWire Calgary》及《德里新聞日報》等外媒報道，這場爭議源於阿省公共社區學院波蒂奇學院 （Portage College）與加拿大骨科治療學院（Canadian Institute of Osteopathic Therapy，又稱CIOT）合辦的2年制工商管理文憑課程，院校對外宣稱該課程符合畢業生工作簽證申請資格，吸引大批國際學生繳納高達3.2萬加元學費，耗時2年完成課程，期望藉此留加工作，將來可達成移民夢想。

國際學生繳納高達3.2萬加元學費，耗時2年完成學業，詎料申請工作簽證被拒。（《CTV News》影片截圖）

加國政府收緊公私合作課程工作簽證政策

聯邦政府於2024年收緊部分公私合作課程的畢業生工作簽證資格，以2024年5月15日為分界，5月15日前入學者按政策受舊規保障，在該日期之後入讀這類合作課程的學生不再符合資格。

聯邦移民、難民及公民部聲明，除少數飛行課程之外，非學分課程的畢業生一般不符合畢業生工作簽證申請資格。（《CTV News》影片截圖）

移民部以非學分課程駁回學生工作簽證申請

惟學生完成課程、提交工作簽證申請之後，情勢突變。聯邦移民、難民及公民部於2026年6月24日更新官網公開指引，聲明除少數飛行課程之外，非學分課程的畢業生一般不符合畢業生工作簽證申請資格，並以此為由駁回大批學生的工作簽證申請。移民部特別強調今次僅是梳理、澄清長期存在的規則，並非新修政策，稱資格標準從未改變。

受訪學生表示對突如其來的政策變動感到震驚。（《CTV News》影片截圖）

學生不滿追溯執法 質疑同課程審批結果參差

學生獲知工作簽證被拒簽後極度不滿，反駁自己早在規則澄清前入學，並在修畢課程後遞交申請，質疑政府事後改變審批標準，變相追溯處罰已完成學業的學生，令其巨額教育投資與2年努力化為烏有。事件更爆出審批不公爭議，7月7日前仍有一批修讀同一課程、條件相近的畢業生申請獲批，其後的申請者則陸續遭拒，整體僅約五分之一人成功獲批工作簽證。

不少學生面臨合法身份到期、無法工作、經濟斷糧的困境。圖為受訪國際生。（《CTV News》影片截圖）

多名學生受牽連 面臨居留到期與經濟斷糧

據悉，該學院國際生多數是印度留學生，此次風波中至少有480名學生收到正式拒簽信。學生聯盟表示，約1,500名畢業生可能受到影響，不少人面臨合法身份到期、無法工作、經濟斷糧的困境。牽涉其中的畢業生苦言「父親傾盡畢生積蓄供自己來加留學，原本盼畢業後打工累積經驗、鋪路移民，最終卻落得前途盡毀的下場」，亦有人狠批「這是對成千上萬國際學生的背叛，這不僅僅是行政問題，更是一場人道主義危機」。受訪者憤慨同學不同命，「課程一樣、學費一樣、付出一樣，結果卻天差地別，這並不公平」，質疑移民部審核標準混亂、尺度不一。

受訪學生表示，新政策不應對此前入學的學生有限制。（《CTV News》影片截圖）

移民部迴避2大爭議 強調一切依照法規執行

面對學生不滿情緒，移民部一味強調畢業生工作簽證資格必須按照聯邦項目要求釐定，對「2024年5月15日前入學應受保障」主張及同課程畢業生出現迥異審批結果避而不談。

在求助無門下，約千名學生發起集會，抗議加大拿政府收緊留學生工作簽證的安排。（Facebook「RED FM Report」影片截圖）

學生抗議發起輪流絕食 要求重審拒簽個案

求助無門之下，約千名學生在卡加利移民部辦事處外集會示威，抗議加拿大政府收緊留學生工作簽證的安排。抗議行動其後升級，有數名畢業生發起24小時輪流絕食，以激烈方式爭取社會關注。國會議員、省議員及社區領袖以健康為由勸阻，但街頭集會抗議持續進行，學生堅持要求當局重審所有拒簽個案、並推出補救方案。

在求助無門下，約千名學生發起集會，抗議加大拿政府收緊留學生工作簽證的安排。（X@RED FM™ CALGARY影片截圖）

在求助無門下，約千名學生發起集會，抗議加大拿政府收緊留學生工作簽證的安排。（X@RED FM™ CALGARY影片截圖）

涉事學院回應無權干涉工作簽證審批

波蒂奇學院回應，畢業生工作簽證申請審批權完全歸屬聯邦移民、難民及公民部，學院無權干預當局決定，亦不擔保任何移民結果，僅建議學生諮詢持牌移民律師或顧問求助。校方承認，早前向學生發出的資格確認信函，僅供參考，並不具法律效力。學院表示他們正主動聯繫政府及業界代表，尋求釐清畢業生工作簽證規則如何適用這一批受影響畢業生。

在求助無門下，約千名學生發起集會，抗議加大拿政府收緊留學生工作簽證的安排。（網上影片截圖）

學生訴諸司法應對移民部拒簽決定

目前已有大批學生尋求法律途徑維權，單當地律師事務所已接手超過200宗個案，部分學生已向加拿大聯邦法院申請司法覆核，擬透過法律挑戰移民部的拒簽決定。

阿省前省長傑森・肯尼（Jason Kenney）於社交平台 X 發表意見。（X@Jason Kenney）

阿省省長丹妮爾・史密斯（Danielle Smith）態度強硬，表明簽證到期、未取得永居資格的學生必須離開加拿大。（Instagram@btvbroadcastingentertainment影片截圖）

政界各方表態 移民部拒絕推出補救方案

事件亦引發政界輿論，阿省前省長傑森・肯尼（Jason Kenney）於社交平台X發表意見，指國際學生申請學習許可時已簽署法律承諾，保證在合法停留期結束後按時離境，簽證亦是建基於此項承諾核發的。阿省省長丹妮爾・史密斯（Danielle Smith）態度強硬，表明簽證到期、未取得永居資格的學生必須離開加拿大，呼籲無合法簽證者回國。她補充指，如果這些學生具備阿爾伯塔省急需的技能，省政府應該透過省提名計劃（PNP）為他們提供留在加拿大的途徑，同時透露該省目前只有6,400個PNP配額，但有高達4萬宗申請，導致大量臨時居民無法獲得明確的晉升階梯。

總理馬克・卡尼（Mark Carney）則表示不熟悉事件細節，僅稱無合法居留權人士須依既定程序處理。（Instagram@kubeirkamal影片截圖）

加拿大總理馬克・卡尼（Mark Carney）則表示不熟悉事件細節，僅稱無合法居留權人士須依既定程序處理，未對學生訴求作出讓步。截至目前，移民部仍維持原有立場，拒絕為受影響學生設立專門過渡豁免或補救措施。

其他報道：移民加拿大後悔｜港女呻現恐怖變化 決回流香港原因心酸：非為錢

【移民／加拿大／移民須知】移民生活未必人人如意。有移民加拿大港女於社交平台發文訴說加拿大生活不似預期，決定回流香港。她強調回流香港並非因為金錢問題，而是有更心酸原因，直指「無乜信心呢個狀態撐過1個冬天。呢個決定仲難過當初決定過嚟」。



帖文引來網民熱議，不少人支持樓主回流香港，「祝順利！我非常理解」、「試過玩過辛苦過感受過 先會知邊到適合自己」、「我上年8月去，今年2月返，真係生活唔到落去」。不過也有網民認為應考慮清楚切勿衝動。



有移民加拿大港女於社交平台發文訴說加拿大生活不似預期，決定回流香港。（資料圖片）

「如無意外應該決定返香港了。」該移民加拿大港女於社交平台Threads發文感嘆，「雖然本身對（加拿大）多倫多不滿，但到要諗係咪走（回流香港）嘅時候 ，都係會諗好多嘢，有冇都返咗香港／準備返香港嘅人一齊圍下爐？」。

移民後現心靈變化 為「身心靈健康」回流香港

樓主指出，她決定回流香港，並非因為金錢不足，而是為了「身心靈健康」，「唔係為咗錢，更多係為咗身心靈健康，嚟咗之後個人好內耗，好摺，無乜信心呢個狀態撐過1個冬天。返香港起碼有屋企人、朋友陪下」，又形容「對我嚟講，呢個決定仲難過當初決定過嚟」。

樓主指出，她決定回流香港，並非因為金錢不足，而是為了「身心靈健康」。（資料圖片）

網民撐回流香港

不少網民看過帖文支持樓主回流香港，「祝順利！我非常理解」、「我上年8月去今年2月返，一樣多倫多，嗰邊好彩有朋友有車有樓support，但係運氣太差，又太悶，所以返咗香港，唔係真係生活唔到落去」、「認識同睇到所有多倫多嘅人都想走」、「試過玩過辛苦過感受過 先會知邊到適合自己」。

全文：移民加拿大後悔｜港女呻現恐怖變化 決回流香港原因心酸：非為錢