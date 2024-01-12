騙徒訛稱內地公安　要求交代「代辦簽證」事宜　港女聞1威脅勁驚

市民真是要小心提防騙徒！日前有港女接獲聲稱來自珠海派出所電話，並指其於內地開設電話號碼涉為珠海市民辦理「代辦簽證」，要求她致電另一號碼交代事件，否則將會「拉黑」回鄉證。她疑惑詢問「會唔會係詐騙電話？」，只因於網上的確能查到該派出所電話號碼。許多網民直指騙案，「唔使問都知係呃人啦」、「如果真是犯了事，只會有香港差人上門搵你」；又指出網上有電腦軟件能更改來電顯示，建議市民有懷疑，應致電防騙易18222查詢。



有港女日前接獲訛稱為內地公安騙徒的電話。（資料圖片／示意圖）

「會唔會係詐騙電話？」樓主在facebook群組「香港人在中山」發文，指日前接獲聲稱來自珠海派出所電話，對方以樓主於廣州開立電話號碼，為珠海市民辦理「代辦簽證」一事，要求她致電廣州派出所交代件事，限時內沒有回覆則會被「拉黑」回鄉證，往後將不能再前往內地。樓主擔憂詢問「點算？」，皆因在網上的確能查到該派出所電話號碼，故對事件感疑惑。

不少網民直指是騙案，「唔使問都知係呃人啦」、「係都等你返去拉你先，點會唔俾你返呢」。（示意圖）

帖文一出，許多網民即時指出為騙案，「唔使問都知係呃人啦」、「未講完都已經可以Cut線」、「身無X就唔使驚！」、「不要提供你所有證件號碼！」、「公安唔會咁打電話俾你」、「如果真是犯了事，只會有香港差人上門搵你」、「係都等你返去拉你先，點會唔俾你返呢」，有人又建議市民若有懷疑，應致電防騙易18222，向反詐騙協調中心查詢。

有留言分享曾遇類似電話騙案經歷，「我1小時前都收到呀，內容同樓主一樣，佢仲可以講到我全名同證件號碼，不過我Cut咗線無理佢」、「我都收到，仲話我應該被人盜用證件建議報警，仲懶好人幫我駁去報警」，又指出「好耐之前已經可以用電腦軟件更改來電顯示」、「你叫佢拉黑然後試下返大陸，咁就知真定假」。

（FB「香港人在中山」）