移民加拿大後悔｜港女呻現恐怖變化 決回流香港原因心酸：非為錢
撰文：布萊恩
出版：更新：
【移民／加拿大／移民須知】移民生活未必人人如意。有移民加拿大港女於社交平台發文訴說加拿大生活不似預期，決定回流香港。她強調回流香港並非因為金錢問題，而是有更心酸原因，直指「無乜信心呢個狀態撐過1個冬天。呢個決定仲難過當初決定過嚟」。
帖文引來網民熱議，不少人支持樓主回流香港，「祝順利！我非常理解」、「試過玩過辛苦過感受過 先會知邊到適合自己」、「我上年8月去，今年2月返，真係生活唔到落去」。不過也有網民認為應考慮清楚切勿衝動。
「如無意外應該決定返香港了。」該移民加拿大港女於社交平台Threads發文感嘆，「雖然本身對（加拿大）多倫多不滿，但到要諗係咪走（回流香港）嘅時候 ，都係會諗好多嘢，有冇都返咗香港／準備返香港嘅人一齊圍下爐？」。
移民後現心靈變化 為「身心靈健康」回流香港
樓主指出，她決定回流香港，並非因為金錢不足，而是為了「身心靈健康」，「唔係為咗錢，更多係為咗身心靈健康，嚟咗之後個人好內耗，好摺，無乜信心呢個狀態撐過1個冬天。返香港起碼有屋企人、朋友陪下」，又形容「對我嚟講，呢個決定仲難過當初決定過嚟」。
網民撐回流香港
不少網民看過帖文支持樓主回流香港，「祝順利！我非常理解」、「我上年8月去今年2月返，一樣多倫多，嗰邊好彩有朋友有車有樓support，但係運氣太差，又太悶，所以返咗香港，唔係真係生活唔到落去」、「認識同睇到所有多倫多嘅人都想走」、「試過玩過辛苦過感受過 先會知邊到適合自己」。
不過也有網民認為應考慮清楚切勿衝動，「其實加拿大仲有好多二線城市三線城市都好好住」。
