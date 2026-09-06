美國華人兄弟綁架同鄉！遭警包圍當場槍殺人質　哥被警擊斃弟被捕

美國南加州奇諾崗（Chino Hills）7月29日發生一宗致命綁架案。一名60歲華裔富商疑遭人蓄意切斷寓所電源誘出屋外檢查，其後遭2名華裔男子強塞入車尾箱擄走。警方追截涉案私家車時，1名綁匪投降被捕，司機則在警員重重包圍下，突步出車廂向藏有人質的車尾箱連開數槍，警員隨即開火將司機擊斃，惟人質亦遭「撕票」當場身亡。



警方調查後，證實人質與死亡疑犯相識，且曾合夥經營地產公司，案件疑涉及價值達2,000萬美元（約1.56億港元）的房地產投資糾紛。被捕疑犯因涉嫌謀殺和綁架等罪名被捕，被關押在西谷拘留中心，不得保釋。



在綁架及槍擊案中，被綁走的人質遭疑犯擊斃，而疑犯則被警員開槍射大身亡。（abc7.com影片截圖）

遭綁架富商來自新疆 綁匪是華裔兄弟

案中死者分別是被綁架的60歲男子艾克貝爾（Shukur Aikebaer） ，他是來自新疆的維吾爾族人，家境十分富裕；而被警員擊斃的67歲男司機薄正峰（Zhengfeng Bo），與被捕的66歲男疑犯薄建泉（Jianquan Bo）是兄弟關係。

涉案車輛其後被警方截停，但駕車的疑犯拒絕投降，更向着有人質的車尾箱連開數槍，終將人質殺死，同時亦被警員開槍擊斃。（網上圖片）

案發於7月29日晚，居於聖貝納迪諾縣Monteverde Drive高級住宅區的死者艾克貝爾發現家中停電，當他出門查看電箱時，遭人開槍擊傷，隨即被強行塞入1輛日產Altima轎車的車尾箱，附近居民聽到呼救聲後報警。

警方接獲報告後，於路中將嫌犯駕駛的車輛截停。（《目擊者新聞》影片截圖）

聖貝納迪諾縣警長辦公室表示，警方於當晚約10時14分接到報案，警員趕往現場途中剛巧遇到嫌疑車輛正高速行駛，警員隨即試圖攔截車輛，雙方展開短暫追逐，車輛最終於漫步嶺路（Rambling Ridge Road）被截停。

疑犯薄正峰與被綁架的艾克貝爾均中槍身亡。（《目擊者新聞》影片截圖）

疑犯拒捕當面開槍撕票 遭警員開槍擊斃

警員命令車內2名疑犯下車，副駕男子聽令被捕，司機則拒絕配合，經過一陣僵持後，司機突然下車走到敞開的車尾箱旁，然後對着人質連開數槍，將人質射殺，警員即時向司機開槍還擊。警員隨即為人質與中槍疑犯急救，但2人均當場不治。

據調查，殺人動機涉及2,000萬美元房產訴訟。（AI生成圖片）

動機調查：疑涉2,000萬美元房產訴訟

據《目擊者新聞》（Eyewitness News）報道，死者艾克貝爾與疑犯薄正峰互相認識，曾一同投資地產，合營至少2家公司，但2家公司今年都捲入官司。疑犯律師透露，其中1宗官司於7月下旬才入稟，牽涉帕薩迪納（Pasadena）1幢價值2,000萬美元的住宅大廈，疑犯控告大廈前管理員，而死者艾克貝爾正是介紹雙方認識的「中間人」。

66歲疑犯薄建泉被控謀殺和綁架，他於8月17日出庭時否認控罪，由於案情嚴重，不得保釋。（法院圖片）

在爾灣警察局的協助下，調查人員在生還的疑犯薄建泉的家中搜出相關證據，隨後薄建泉被控謀殺和綁架，他於8月17日出庭時否認控罪，由於案情嚴重，不得保釋。警方仍在調查事發當晚死者家中停電原因，追查是否人為斷電，引誘死者外出時伺機下手。