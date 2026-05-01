倫常慘案！美國媽勒斃7歲兒、6歲女自殺未遂　控2項謀殺不准保釋

美國麻省（Massachusetts）發生震驚全國的倫常慘案。位於韋爾斯利鎮（Wellesley）的49歲母親珍妮特‧麥考斯蘭（Janette MacAusland）與家中親手勒死7歲兒子凱（Kai）與6歲女兒艾拉（Ella），事後企圖自殺未遂後逃往佛蒙特州（Vermont），最終被當地警方拘捕。被告於27日透過視像出庭，承認曾產生「帶子女見上帝」的極端念頭，目前被控2項一級謀殺罪，不准保釋。



被告與丈夫於去年10月展開離婚訴訟，雙方正爭奪監護權及物業權，長期家庭糾紛疑是觸發次慘案的重要誘因。



49歲女子珍妮特‧‧麥考斯蘭（Janette MacAusland）在家中勒死7歲兒子與6歲女兒，事後企圖自殺未遂，最終被捕受審。（網上圖片）

視像出庭 身穿防自殺的安全背心

佛蒙特州法院於4月27日下午開庭審訊，麥考斯蘭被控2項一級謀殺罪，她透過監獄像遙距出庭，只見她身穿防自殺的安全背心，偶然表現困惑，且一度忘記日期，但在程序上表現有禮，最終簽署文件放棄引渡權，將於未來2周內被移送回麻省受審。

口供披露殘酷細節：在床上勒斃子女

案情指4月24日晚約9時15分，被告去到在佛蒙特州的親友家中，當時頸部帶傷、渾身是血，情緒崩潰地表示殺害了2名子女。至當晚深夜，當地警方通報麻省警方，後者派警員前往麥考斯蘭住所調查，發現2名男女童已身亡。

警方公開文件顯示，麥考斯蘭明確承認在床上勒死2名子女後多次自殺未遂，並向親戚絕望表示：「我想讓我們3個人一起去見上帝，但沒有成功。」

案中7歲男童及6歲女童被殺，49歲女子珍妮特‧‧麥考斯蘭（Janette MacAusland）被控2項一級謀殺罪。（網上圖片）

陷離婚監護權官司 長期家庭紛爭成導火線

法庭文件揭露，被告與丈夫塞繆爾（Samuel）婚姻早已破裂，丈夫於2025年10月提出離婚訴訟，雙方正爭奪子女監護權及物業權，雙方各不相讓而陷入長期家庭糾紛，疑是觸發次慘案的重要誘因。

社區沉痛哀悼 孩童鮮活形象惹人憐

慘案令當地社區陷入哀傷氣氛，2名遇害兒童分別就讀當地小學2年級及幼稚園，校方緊急派駐輔導員為師生家長提供心理支援。而鄰居於案發單位門前設立悼念區，現場擺滿鮮花、毛公仔與孩童物品，以悼念一對小兄妹。

鄰居於案發單位門前設立悼念區，現場擺滿鮮花、毛公仔與孩童物品。（網絡影片截圖）

遇害女童艾拉愛漂亮、鍾情紫色，男童凱則熱愛閱讀交通工具相關書籍。（網絡影片截圖）

案發家庭的保姆回憶，指遇害女童艾拉愛漂亮、鍾情紫色，男童凱熱愛閱讀交通工具相關書籍，平日母子間僅有日常瑣事摩擦，無任何異常預兆。韋爾斯利公立學校總監聲明表示，此案是整個社區的沉痛損失，呼籲大眾為逝者祈禱。當地警方仍在進一步調查案件內情，後續司法程序備受外界關注。

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