35具遺體棄置腐爛　用動物骨灰騙家屬　英國爆史上最駭人殯葬欺詐

英國一名殯儀館老闆涉嫌長年利用喪親家屬的信任，大搞「假葬禮」斂財，不僅將35具遺體長時間棄置在殯儀館後方任其腐爛，還涉嫌把陌生人的骨灰交給家屬，甚至有人多年來供奉、祭拜的骨灰，最後才發現根本不是自己的親人。更令受害家庭憤怒的是，男子在法院判處20年徒刑前，仍持續保釋在外，悠閒陪家人外出散步、逛街、旅遊，過著看似平靜的生活，讓這起震驚英國的殯葬醜聞再度引發關注。



據《太陽報》（The Sun）報導，48歲的殯儀館業者羅伯特．布希（Robert Bush）日前因阻止遺體合法安葬、詐欺及侵占慈善捐款等罪名，被判處20年有期徒刑。不過就在宣判前幾天，他仍與家人及女兒一同前往北約克郡知名景點散步遛狗，還到約克市區購物，照片曝光後，引發不少受害者家屬憤怒，認為他在審判期間依舊能自由享受家庭生活，對那些遲遲等不到親人入土為安的家庭而言格外諷刺。

涉案殯儀館老闆還在休閒遛狗：

調查顯示，布希經營的殯儀館長期以價格較低的喪葬方案吸引經濟能力有限的家庭，收取費用後卻沒有依約火化或安葬遺體。有些家屬在教堂完成告別式時，看到前方棺木便以為親人已安放其中，然而事後卻陸續浮現異狀，包括棺木尺寸不符、外觀受損、搬運過程異常簡陋等。更令人難以接受的是，部分家屬苦苦等待多時領回的骨灰，竟疑似不是自己親人的遺骸，甚至有未出生嬰兒的父母收到的骨灰，後來證實混有動物遺骸。

其中一名女子替89歲親人舉辦喪禮時，就曾懷疑棺木不是原本挑選的款式，還發現棺材表面有明顯修補痕跡，加上體型壯碩的死者竟由一名工作人員獨自搬運，讓她一度質疑棺內「是否真的有人」，但在家人安撫下仍完成儀式。直到警方後來搜索殯儀館，才在後方房間發現她親人的遺體，竟已停放近6個月並嚴重腐敗，最後還必須透過DNA鑑定確認身分。另一名94歲死者則更誇張，家屬早已收到「骨灰」並供奉祭拜，但遺體其實仍留在殯儀館超過10個月，從未火化。

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案件之所以會曝光，是因為當時一名臨時工向另一家殯儀館透露「裡面放著很多屍體，很久都沒處理」，對方立即攔下巡邏警車報案。警方進入殯儀館後，在三層鐵架上發現35具遺體，大多沒有完整覆蓋，有些已高度腐爛，甚至有女性遺體直接躺在骯髒擔架上，旁邊散落著婚戒、泰迪熊、照片、卡片等家屬留下的紀念物，部分死者仍戴著醫院識別手環或助聽器，現場景象令辦案人員震驚。

檢方指出，布希約在15年間藉由這套手法累積超過300萬英鎊（約3194萬港元）收入，不但替自己支付豪華旅遊、高級餐廳、珠寶、房屋裝修及摩托車賽事等開銷，還透過薪資及資金轉移方式領取高額收入。警方更發現，部分家屬在追思會替逝者捐出的慈善善款根本沒有送達慈善機構，而是留在公司內部。

事件曝光後，不少受害家庭要求英國政府針對整起事件展開公開調查，並全面改革殯葬業監管制度。由於英國目前部分地區經營殯儀館並不需要特定執照或資格認證，業界人士坦言，此案恐怕只是冰山一角。一名殯葬業者直言，近年市場充斥以超低價格招攬生意的業者，在缺乏有效監督下，既傷害守法同業，也讓死者尊嚴與家屬權益暴露於巨大風險之中，而羅伯特布希案，正是這套制度漏洞最駭人的案例之一。

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