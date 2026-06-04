男子買樓花苦等13年住所不存在　買34樓竟只建32層　贏官司無錢賠

內地陝西西安一名沈姓男子13年前購買預售屋，簽約時選定「34樓」住宅，未料建案完工後才被告知整棟大樓最高僅蓋到32樓，自己購買的房屋根本不存在。更離譜的是，儘管他申請退款、提起仲裁並獲勝訴，至今仍未拿回全部款項與賠償金。



簽約買34樓 完工只到32樓

據《華商報》報導，沈先生2013年在西安「加貝花園」建案購買一戶約89平方米住宅，總價約23.5萬元人民幣，並支付11.77萬元人民幣頭期款。合約載明房號為「12棟B單元34樓3401室」，原定2015年5月前交屋。

示意圖（Unsplash@Parth Savani）

然而建案施工進度一再延宕，直到2017年開發商才通知交屋，同時告知12號樓實際只興建到32樓，原本出售的33樓、34樓根本不存在。開發商一度提出退款或改購其他樓層方案，但沈先生表示，等到自己決定改買32樓房屋時，卻被告知房源已售出，只能申請退款。

從2018年提出退款至今，沈先生僅陸續拿回7萬元人民幣，其餘款項始終未能追回。2022年他向仲裁機構申請仲裁，雙方達成調解協議，開發商須支付購屋款、利息及相關費用共近8萬元人民幣，若逾期還需支付違約金。

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男子仲裁勝訴仍拿不到錢

但調解書生效後，開發商仍未履行義務。沈先生進一步向法院聲請強制執行，法院調查發現，被執行公司名下沒有存款、房產、車輛或有價證券等可供執行財產，因此裁定終結本次執行程序，待日後發現財產再恢復執行。

對此，當年代表公司參與仲裁的李姓員工表示，公司目前經營困難，但名下有一塊土地正準備轉讓，待交易完成後可望償還相關債務。他也坦承，該建案原規劃興建34層樓，但因不符合規定，最終僅蓋到32樓。

不過，現任公司負責人則聲稱，「加貝花園」實際上並非由該公司開發，而是其他業者借用公司資質進行開發，引發外界質疑。由於當年購屋合約與印章均來自該公司，相關說法也讓地方主管單位感到困惑，表示將進一步查明案情。

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