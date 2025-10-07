日本清純眼鏡女老師「晚上驚變魔女」　大叔淪獵物慘被騙700萬円

清純女老師的秘密：眼鏡背後的「甜心騙局」。日本兵庫縣一所高中，三十歲的女教師大平成美，在學生眼裏一直是那種很温柔的老師。



她常常穿着素色襯衫，鼻樑上架着一副細邊眼鏡，說話聲音輕輕的，甚至有點害羞。學生們都覺得她清純、親切，是個「眼鏡系」老師。

三十歲的女教師大平成美，在學生眼裏一直是那種很温柔的老師，沒想到，8月底她卻被警方當場逮捕，罪名是詐騙和偽造公文。（講談社）

沒想到，8月底她卻被警方當場逮捕，罪名是詐騙和偽造公文。警局裏新聞一出來，很多曾經被她教過的學生和家長都炸了：

「不可能吧？她看起來那麼單純！」

大平成美（NEWS ポストセブン）

教師生活：清湯麵一樣的人設

大平成美從2021年開始任教，最初是在小學，後來才調到高中。她平時生活很簡單，不太和人往來，也不太參加同事聚餐。學校裏的印象是：她就是個安靜的女老師，戴眼鏡、穿裙子、走路都輕輕的。

有學生回憶說：

她上課從不大聲斥責人，就算你沒交作業，她也只是輕聲提醒。我們都覺得她挺和藹的。

所以，大家完全沒想過她會過着另一種「夜生活」。

秘密身份：甜心獵豔女

三年前，她註冊了一個交友APP。沒多久，就認識了一位五十多歲的「甜心爸爸」。對方事業有成，手頭寬裕，每個月都會給她打兩次錢，算是維持這段「關係」的默契。

這位「甜心爸爸」後來跟朋友炫耀時，還得意地說過：

我找到了一個老師，她平時戴眼鏡，安靜又乖巧，像學生時代喜歡的班主任一樣。

可惜，這段「甜心關係」，其實是騙局的開端。

700萬日元的騙局

2025年2月，大平成美突然對甜心爸爸說，她因為工作出了問題，惹上了民事官司，需要一大筆錢。她說得很具體，甚至拿出一份厚厚的「法院文件」，蓋着印章，看起來十分正式。「我真的很抱歉……我不是想麻煩你。但如果不盡快解決，我可能會失去工作。」——她在LINE上這樣發消息。一旁的「甜心爸爸」立刻慌了神。男人的保護欲被輕易挑起，他沒有多想，當天就轉了700萬日元（約37萬港元）。

表面上，她還寫了一張借條，用娟秀的字跡寫下「會還錢」。但實際上，這一切都是她精心編織的謊言。

謊言的破綻

幾天後，甜心爸爸冷靜下來，拿着那份「法院文件」琢磨。上面寫的住址，他去查了一下，結果發現根本不是大平的家。連文件編號，也是胡編亂造。他心裏一涼：

被騙了。

5月，他帶着證據去報警。三個月後，警方終於將這位「眼鏡女老師」逮捕。

兩個世界的反差

媒體報道後，社會輿論一片譁然。因為在學校裏，大平一直是「温柔清純老師」的形象：

家長說：「她在小學的時候特別受孩子歡迎，大家都喜歡她。」

高中生則很難接受：「我們都叫她『小平老師』，看她戴眼鏡很文靜，怎麼會做這種事？」



警方公布消息的那天，學校裏很多學生議論紛紛。有人甚至偷偷翻出她上課的照片，對比新聞裏的嫌犯照，完全無法把這兩個身份拼到一起。

網絡上，日本網友的評論比學生還要直接：

「戴眼鏡、清純人設，結果是詐騙女。現實比漫畫還離譜！」

「甜心爸爸也別裝無辜，本來就是灰色關係，結果被反套路。」

「老師工資又不高，房租物價高得嚇人，也許她早就養成了靠男人補貼生活的習慣。」

「學生們肯定要崩潰了，原本心裏的『好老師』，結果是騙錢高手。」



還有人冷笑說：

甜心爸爸不是說每個月給她打兩次錢嗎？到頭來，『養小情人』變成『供詐騙犯』了，活該。

警方調查發現，這段時間，大平成美表面上仍然照常上課。早晨，她戴着眼鏡走進教室，輕聲說「大家早上好」；晚上，她卻在手機上和甜心爸爸聊着如何拿到錢。

她的同事完全沒察覺異常。甚至有老師說：

她有點靦腆，不太愛講話，我們從沒想到她會和詐騙沾邊。

這種雙面人生，就像一齣荒誕的戲劇：台前是温柔女老師，幕後卻是「甜心詐騙女」。

