美兄弟扮阿聯酋駙馬騙鉅款　靠賄賂官員獲認證　有內地客被騙逾億

美國俄亥俄州一對兄弟謊稱自己是「阿聯皇室成員」，並在YouTube自學金融知識，短短3年詐騙2100萬美元（約1.6億港元），遭法院5月5日分別重判24年與23年有期徒刑。



自稱阿聯公主「駙馬爺」

綜合美媒報導，這對兄弟分別是42歲的祖拜爾（Al Zubair）與31歲的穆扎米爾（Muzzammil），其中祖拜爾謊稱娶了阿聯公主，營造出與中東皇室關係密切的假象，而穆扎米爾則自稱是「對沖基金經理人」，然而調查發現，他所有的金融專業知識竟然全部來自於「觀看YouTube影片」。

示意圖（Unsplash@m.）

報導指出，這對兄弟為取得「官方背書」，成功收買東克里夫蘭市長幕僚長斯梅德利（Michael Smedley），他們透過贈送頂級日本和牛、名貴雪茄、克里夫蘭布朗隊套票，以及承諾未來高薪職位，換取官方身份認證，祖拜爾被任命為該市「國際經濟顧問」，甚至核發警察證件以供其使用。

檢方在搜查過程發現了令人震驚的奢侈品，包括一堆名貴手錶、私人飛機租用紀錄，甚至還有一把價值不菲、全身鍍金的客製化金箔AK-47步槍。

42歲的祖拜爾Al Zubair（左）與31歲的穆扎米爾Muzzammil（右）。（WKYC Channel 3）

這對兄弟的行騙甚至跨越國界，其中最慘受害者是一名中國大陸投資者，兩兄弟謊稱擁有一座大型工業園區，並計畫引進尖端加密貨幣業務，詐取了近1800萬美元（約1.4億港元）。法官宣判時痛斥這對兄弟檔：

你們開著勞斯萊斯四處招搖，搭乘私人飛機奢靡度日，這本質上就是一場對受害者血汗錢的公然掠奪。

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