鄰居每晚叫床3分鐘至2小時　台女星嬲到去撳鐘　見門外13字即撤退

40歲台灣女星黃小柔日前上節目談「惡鄰居」主題，透露曾遇過美女鄰居夜夜激戰，叫床聲讓她受不了，最後住戶集體抗議，女鄰居就搬家了。



【圖輯】黃小柔說：「他會快慢快慢，讓人心神不寧…」點圖放大了解她曾遇恐怖鄰居的經歷👇👇👇

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黃小柔表示，當時每天晚上大約九點過後，就會有床叫聲，還無奈道「叫也就算了，但真的不好聽」，黃小柔表示聽到的叫聲並不像三級片那樣，而是比較像是在低吼的感覺，而且男女都有，不過她比較常聽到的是女生。而且不僅叫床聲擾民，還會有激戰時床撞到牆壁的聲音。黃小柔還透露鄰居會帶不同的人回家，有時撐得比較久就必須聽比較久，大概有一、兩個小時，有時候三分鐘就結束。黃小柔還直說：「他會快慢快慢，讓人心神不寧。」

黃小柔表示，有次她真的受不了要去按對方門鈴，但她正要按時發現已有其他鄰居在門上貼紙條，寫著「妳可以叫，但可以叫好聽一點嗎」，當下她就退回去了。最後是所有鄰居簽名聯署要對方搬走，對方也搬走了。

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