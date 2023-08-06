兒子露台小便噴濕鄰居！人母被拍門投訴不知衰　被炎上後反斥網民

經常有人因「惡鄰居」引起糾紛，一位母親發文，說明兒子一時尿急，直接向露台外排泄，不料，尿竟淋到樓下鄰居，最後遭求償300元（台幣，下同）洗衣費，讓事主氣炸認為「這種人真的生不出小孩」。貼文曝光後，網民紛紛看傻並反嗆「你的心態非常有問題」。



遇着這樣的怪獸家長，實在是難以溝通！（按圖了解）

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事主在Facebook群組「爆廢公社公開版」發文，上個月6歲兒子一時尿急，直接在露台向外排泄，沒想到尿液淋到站在1樓的鄰居林先生，事情發生當下，兒子有與林先生對到眼。隨後，林先生氣憤上樓敲門，但事主害怕遭攻擊，因此隔着門和對方道歉多次。

林先生則不買單表示「對不起有用嗎，給我出來」，持續敲門10分鐘後才離開，事主以為對方已氣消。結果林先生是下樓找管理員，並再次上樓，事主描述「一起來找我們麻煩，甚至要敲詐我們300元的洗衣費，還質疑我怎麼教小孩的」。

事主氣炸寫下「請問哪個小孩才6歲就可以知道甚麼該做甚麼不能做？真心覺得這種人真的生不出小孩，一個大人真的不知道跟一個小孩計較幹嘛，又不是沒跟你道歉」。

不過，文章發出後，網民都站在林先生那邊：

．「這沒把你家門拆了都算客氣了吧」

．「洗衣費300我覺得不是敲詐」

．「你的心態非常有問題」

．「他找的是妳，不是小孩，妳沒教好，是妳的責任」



此外，也有許多家長提出，6歲孩子應有能力判斷要去哪裏上廁所，故不應把責任歸於孩子不懂。

慘遭炎上後，事主也不甘示弱更新貼文：

．「網友太誇張了吧，這是他第一次這樣欸，就被網友無限上綱，試問你們都沒有養過小孩嗎」



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