許多商家開店營業，都怕遇到有小偷順手牽羊，白白偷走店內的商品，讓店家蒙受損失。



近來有家日本業者就針對這些不法的小偷，張貼了一張告示。

由於內容措辭相當激烈，因此引發了一些討論。

日本小店「門外貼奇怪地圖」 細看文字內容極恐怖：請跟家人道別（01製圖）

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日本「X」網友「sakino_haka」最近分享一張圖片，畫面中有一張店家的告示，寫著：

要是抓到偷竊的話，就讓你沉入仁賀保的海底。請打算偷竊的人，先跟家人道別過後再行動。

還用圖片標示出仁賀保海域的位置，展現出十足決心。

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張貼這張公告的，是秋田縣仁賀保市的「Leather&Diner knc」，該店販售許多精美的皮革製品小物，包括皮夾、包包等等，另外也有提供美式漢堡等餐點服務。

恐怕店家就是被偷怕了，才會有如此強勢的公告出現。

網友們看了也紛紛表示：

「真的好兇喔」

「還具體畫出來『大概在這一帶』有夠嚇人」

「讓人不下定決心就下不了手」

「對店家來說也是死活問題啊，想偷走賭上人生做的商品，就做好賭上一命的覺悟吧」

「對壞人就是要強硬一點」

「對犯罪者最少也該做到這種程度」

「小偷沒有人權」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】