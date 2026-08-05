男子久咳疑罹肺癌　醫生取出氣管「卡3年瓜子」笑勸多背《論語》

大陸湖北武漢一名60歲劉姓男子因長期咳嗽、咳黃痰及反覆發燒就醫，經檢查竟是支氣管深處潛伏長達3年的葵花仔導致，醫師取出異物後幽默建議患者，回家可以多背《論語》，牢記「食不言，寢不語」。



「疑似腫瘤」雷射取出異物

據《極目新聞》報導，劉男因持續咳嗽、咳黃痰並伴隨高燒一個月，在地方醫院檢查發現右肺下葉感染、肺不張及肺門腫大，支氣管開口幾乎被肉芽組織完全堵塞，外觀看起來宛如肺部腫瘤。然而，首次病理切片卻僅顯示發炎反應，沒有發現癌細胞，因此被轉送至武漢市肺科醫院接受進一步檢查。

醫療團隊為劉男開刀取出異物。（極目新聞）

醫療團隊重新評估後，決定進行更深層支氣管切片及介入治療。經過氬電漿凝固術（APC）清除部分肉芽組織後，醫師終於發現真正元凶竟是一枚深埋支氣管內、被肉芽組織完全包覆的硬質異物。

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由於異物與支氣管壁緊密沾黏，周圍還長出大量新生血管，若直接夾取恐引發大量出血。醫師因此改採釔鋁石榴石雷射（Nd Laser）進行精準切割，先將瓜子分段，再逐步消融周圍肉芽組織，最後順利取出一枚約1.5cm長、推測已卡在肺部約3年的葵花仔。術後患者咳嗽及發燒症狀迅速改善，追蹤檢查也顯示原本塌陷的肺部重新擴張，呼吸道恢復暢通。

得知自己並非罹患肺癌，劉男終於鬆了一口氣。主治醫師周小妮則笑著建議他，回家可以常背《論語》，因為《論語．鄉黨》記載孔子曾說：「食不言，寢不語。」提醒吃飯時不要邊說話、邊嬉鬧，以免食物誤入氣管。

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