喉嚨痛也可致命！4種人風險高　遇無法吞口水6個狀況別當普通感冒

喉嚨痛是感冒常見的症狀，不過有時候卻可能導致呼吸道堵塞、甚至致命。醫生提醒，喉嚨痛出現6個情況千萬不要輕忽。



喉嚨痛除了感冒，也可能是細菌感染。日前有個病人連續多日喉嚨痛不以為意，只到藥局買成藥吃，但一直沒有好轉。直到日前發現張口困難、講話含糊不清，連喝口水都痛到要分3次才能吞下去，連忙就醫。

喉嚨痛原來不只由傷風、感冒導致，別以為食粒喉嚨或感冒藥便會沒事！（按圖了解）

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喉嚨痛可能致命，4種人要注意扁桃腺周圍膿瘍

收治這名病人的台灣亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫生蔡慶諭表示，病患除了喉嚨嚴重疼痛之外，還反覆發燒，檢查後發現病人的右側扁桃腺周邊組織有嚴重化膿腫脹現象，診斷是「扁桃腺周圍膿瘍」且有敗血症的跡象。

甚麼是「扁桃腺周圍膿瘍」？一般喉嚨痛最常見的感冒（鼻咽炎）、咽喉炎、扁桃腺炎等病毒感染，也有可能出現因為扁桃腺周圍的小唾液腺發炎化膿，因積膿無法排出而導致周圍軟組織腫大的「扁桃腺周圍膿瘍」。

「這是屬於『深頸部感染』急症的一種，」蔡慶諭解釋，頸部有12處筋膜之間的潛在空間，平時不會髒污納垢，但如果病人免疫力不佳造成細菌感染進而導致膿瘍堆積在這些深頸部潛在空間，就會導致深頸部感染，嚴重會有生命的危險。

台灣嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭也指出，頸部組織深處是排列緊密的筋膜，不過當中有幾處縫隙，如果口腔或咽喉嚴重感染、細菌沿着頸部筋膜入侵到這些縫隙堆積起來，會使頸部化膿、組織發炎，腫脹的組織會阻礙呼吸道造成生命危險，必須盡快開刀處理。

扁桃腺周圍膿瘍主要為細菌感染所導致。人體的口腔及上呼吸道每天都在面對各式各樣的致病原，免疫力正常時我們往往是勝利的那方，但若免疫力因任何原因導致功能低下，致病原戰勝免疫系統，就會造成進一步嚴重感染。

「深頸部感染並不少見、每個月看門診和急診會診都會遇到，從年輕人到老年病人都有，不過扁桃腺周圍膿瘍較好發在年輕族群，」蔡慶諭表示，前幾天才收治一位碩士生，因為連續幾日熬夜趕論文，一開始只是扁桃腺發炎，經過診所口服藥治療一周症狀未見改善，甚至惡化導致張口困難、無法進食來到急診求治，經過檢查確定是扁桃腺膿瘍。若有以下4種情況必須留意：

1. 過度勞累、壓力、作息不規律、飲食營養不均衡

2. 有慢性疾病，如糖尿病控制不佳、癌症病患正在接受化療等

3. 抽煙

4. 反覆性扁桃腺發炎



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喉嚨痛別輕忽，出現6個情況趕緊就醫

喉嚨痛最常見的狀況就是感冒，不過一般感冒大都為自限性、適度休息及症狀治療多在一周內自行康復。扁桃腺發炎如果經過治療未見好轉則須留意是否已經進展成扁桃腺周圍膿瘍。扁桃腺周圍膿瘍是屬於較嚴重的感染，如果置之不理，除了波及頸部其他深頸部潛在空間，還可能往下擴散至縱膈腔，影響心臟功能而造成生命危險。

因此，喉嚨痛時若出現以下6種情況，應儘快就醫：

1. 單側喉嚨痛。有別於常見的扁桃腺發炎，扁桃腺周圍膿瘍造成的喉嚨痛多為單側

2. 張口困難

3. 吞嚥嚴重疼痛（連口水也吞不太下去）

4. 呼吸不順

5. 聲音改變（講話含糊不清，像含滷蛋說話）

6. 經過藥物治療症狀遲遲未見改善，甚至惡化



治療扁桃腺周圍膿瘍不難，病人一般會住院接受靜脈注射型抗生素治療，並視狀況給予膿瘍引流，前後住院往往需5至7天，「最主要是病人要有警覺，不要輕忽喉嚨痛，」蔡慶諭提醒。

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