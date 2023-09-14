女童誤吞異物窒息　爸媽千鈞一髮拍出　驚見這物女兒每天竟都在用

根據台灣兒科醫學會的資料，小兒誤食異物發生的高峰在1到2歲之間。美國一位媽媽公開女兒的可怕遭遇，她誤食的小東西，也是很多香港與台灣媽媽很喜歡幫女兒買的！



美國一位母親痛心的寫了一封信，公佈在一個教育家長「小心別讓孩子誤食」的教育單位Tiny Hearts Education，呼籲家長要小心一樣常常出現在孩子身邊的東西，因為這東西差點害死了她的女兒。

她2歲女兒正在看電視，她的父親注意到她捂着喉嚨開始默默哭泣。爸爸立即開始打她的背部，但她喉嚨裏的東西並沒有馬上被吐出，她的臉色開始改變，表情非常痛苦。爸爸又再次拍打孩子的背部，一個小東西小從她的嘴巴吐出來。

是一個小髮夾！這位媽媽寫道：「我兩歲的女兒被髮夾噎住了——這種東西我們已經用過一千次了。」

構成危險的日常物品

家長們對這位母親分享的故事表示感謝！讓他們知道這起近乎致命事件的發生原因。一位網民回覆：這種情況絕對可能發生在我們家裏，身邊有太多我們認為不構成危險的日常物品。」

許多家長表示自己也給孩子買了這樣的髮夾，想着孩子配戴它們會多麼可愛。也有家長分享自己對一切的「小東西」都非常謹慎，因為她的孩子會把所有東西都放進嘴裏。

據紐約州衛生部統計，窒息是5歲以下兒童意外死亡的第四大原因，每五天就有至少一名美國兒童因食物窒息而死亡，因此需要更多的家長學習如何預防和治療幼兒窒息。

誤食高峰在1到2歲之間

而根據台灣兒科醫學會的資料，異物吸入是兒童（尤其是兩歲以下兒童）死亡和發病的常見原因。約80％的小兒異物吸入發生在3歲以下的兒童中，發生高峰在1到2歲之間。

常見誤食異物：硬幣、鈕扣電池、小磁鐵（巴克球）、玩具零件、安全扣針、螺絲釘、彈珠、骨頭和食物。

幼兒也經常因玩耍中的失誤或吞嚥失當而造成呼吸道窒息。也請注意，不要在孩子哭泣的時候餵食，容易造成哽咽導致窒息。花生、瓜子、開心果、龍眼和硬糖果，因顆粒小不易咀嚼，對於2歲以下幼兒也可能造成窒息，儘量不要給幼兒吃。

家長應具備急救常識

如果不幸誤食，窒息超過五分鐘，就可能使腦神經受到嚴重損害，甚至造成死亡，因此家長應具備急救常識，立即對窒息幼兒施行急救以免延誤。

家有幼兒，提醒家長一定要小心那些日常生活使用的小物品，像這位美國媽媽提到的小髮夾，香港與台灣也十分常見！家有小小孩，購買前請三思。

【延伸閱讀，更多家居安全建議】

氣球竟藏窒息風險！吞入氣管幾乎無法取出 比噎親花生葡萄更恐怖

+ 2

預防哽親｜棉花糖或可致命？一原因比提子更危險 不足4歲應別吃

+ 18

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「這東西差點害死了我的2歲女兒！」台灣也常見，許多媽媽都會幫女兒買，你家有沒有？】