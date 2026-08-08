將軍澳康城商場扶手電梯驚現糞便！女保安急掩鼻　網民震驚猜內情

商場地面出現糞便，當然臭氣沖天！Facebook群組「將軍澳主場」於8月5日有人上載1張照片，顯示現場是將軍澳日出康城康城路1號商場「The LOHAS康城」，地面竟出現「糞便路」，而向下的扶手電梯梯口則有大陀糞便，懷疑沾有糞便的踏板經輸送帶送到扶手電梯的其他位置，故表面上梯級未見糞跡。現場有1名女保安站在扶手電梯旁邊，左手掩蓋口鼻，右手指着扶手電梯，而另一邊往上層的扶手電梯則有許多人仍在使用。



事件令不少網民感到震驚，許多人認為現場遺下的可能不是人糞，紛紛猜測有可能是狗糞。



扶手電梯梯口有大量糞便，懷疑沾有糞便的踏板經輸送帶送到扶手電梯的其他位置，現場有1名女保安左手掩蓋口鼻，右手指着扶手電梯。（Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

群組管理員慨嘆：繁忙時間又唔敢封

群組管理員在帖文表示，「樓梯屎你可能見過，電梯屎你都有可能見過，扶手電梯屎.... 今日康城見到」，形容「成條都有」糞便，「啲人仲要不停踩，繁忙時間又唔敢封」。其後管理員更發布到影片，顯示有人仍在使用讓扶手梯，更幾乎踏到糞便，而現場地面則有長長的「糞便路」，相信有不少人「中招」慘踏中糞便。

商場內向下的扶手梯驚現糞便，但當時仍有人使用，更幾乎踏到糞便，十分狼狽。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

商場內向下的扶手梯驚現糞便，但當時仍有人使用，更幾乎踏到糞便，十分狼狽。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

商場內向下的扶手梯驚現糞便，但當時仍有人使用，更幾乎踏到糞便，十分狼狽。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

商場內向下的扶手梯驚現糞便，但當時仍有人使用，更幾乎踏到糞便，十分狼狽。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

網民引用周星馳電影《破壞之王》對白：好玩唔玩，玩屎

大量網民留言指「張相有味又有聲」、「保安個樣好驚恐」、「點樣屙得到？」、「停咗條電梯，清潔咗先啦」，亦有網民引用周星馳電影《破壞之王》對白「你好玩唔玩，玩屎」，不過有網民認為糞便並非來自人類，猜測「大多數人都問係唔係人類屎，但其實會唔會係狗隻？」、「會唔會係狗？」。

有網民引用周星馳電影《破壞之王》對白「你好玩唔玩，玩屎」。（《破壞之王》截圖）

公眾地方隨地大小便 初犯可罰款5,000元

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8（1A）條，任何人不得在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯者最高可罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。

另外，當眾便溺亦有機會構成公眾地方行為不檢，根據法例第228章《簡易程序治罪條例》第4條，任何人無合法權限或解釋而在公眾或無掩蔽的地方或其他不適當的地方大小便，有機會觸犯在公眾地方犯的妨擾罪，一經定罪可被罰款2,000元或監禁3個月。

（Facebook群組「將軍澳主場」）

其他報道：山東女闖服裝店試身室大便遺糞！CCTV曝光全網怒轟 威脅帶人砸店

到服裝店假裝試身，卻極度大便遺糞離去，居然還惡人先告狀？山東1名女子早前捂着肚子到服裝店內，稱要試衣服便闖進試身室，沒料到竟在沙發上便溺，事後未有清理或致歉，反而假裝無事悄然離去。



店主發現穢物後大怒，把店內閉路電視（CCTV）片段上載至社交平台，希望討回公道，詎料該名女子竟致電威脅要帶人「砸店」，囂張兇惡的態度惹來網民怒轟。



涉事女顧客當日進入服裝店時雙手緊捂肚子，表情顯得極為難受。（抖音影片截圖）

女子在貨架前隨手翻動兩下衣物，隨即便急步直闖試身室。（抖音影片截圖）

女子在貨架前隨手翻動兩下衣物，隨即便急步直闖試身室。（抖音影片截圖）

女子在試身室停留了十多分鐘才出來。（抖音影片截圖）

涉事女顧客當日雙手緊捂肚子，表情顯得極為難受。（抖音影片截圖）

她將衣服整理妥當，隨後一言不發、低着頭裝作若無其事，直接離開店舖。（抖音影片截圖）

老闆娘上載影片至網絡後，收到「砸店」威脅。（抖音影片截圖）

全文：山東女闖服裝店試身室大便遺糞！CCTV曝光全網怒轟 威脅帶人砸店