內地家長高鐵靜音車廂「讓小孩就地小便」　尿流滿地不清理還發笑

內地一名網友近日搭乘高鐵時，竟遇到有家長讓孩子在車廂內當眾「撒尿」，尿液流了滿地後，一旁的家長不僅未第一時間道歉處理，還在一旁露出笑容。消息曝光後，引來大批網友痛批「還以為是在野外嗎？」



陸家長高鐵上當眾幫小孩「把尿」 尿液流一地還不道歉處理

綜合陸媒報導，該名網友描述，日前搭乘高鐵時遇到一家四口，爸爸、媽媽及奶奶帶著一名小孩，不僅在靜音車廂內大聲喧嘩、不斷逗小孩笑，絲毫不理會相關規定，乘務員屢次上前提醒也不管不顧。

更令人難以接受的是，家長甚至在車廂內當眾幫小孩「把尿」，尿液流了一地，且全程沒有道歉及清理，網友表示，最後還是乘務員拿著拖把，默默地將地上的尿液清理乾淨。他也透露，自己本沒有想要錄影，但看到小孩的奶奶非但沒清理，反而第一時間擺出了把尿的姿勢，且臉上還露出笑容，一氣之下才決定錄影發上網。

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大批網怒轟：以為付了高鐵票錢就是上帝了

消息曝光後引發熱議，不少網友留言怒批，家長的行為毫無分寸：

「我的天，廁所就幾步路怎麼不去？還以為是在野外嗎？」

「一家人都沒有素質」

「小孩子可以說不懂事，但你一個大人還不懂嗎，這是密閉空間，不是你家，這麼為所欲為真的不會挨打嗎？」

「這家人認為付了高鐵票錢，就以為自己是上帝了，可以為所欲為」



對此，《蓬勃新聞》也在報導中評論：

孩子不懂事尚可理解，一家成年人可說是毫無分寸。靜音車廂的規則置若罔聞，車廂隨地把尿還毫無歉意，教養無關年齡，成年人的自私與麻木，遠比孩童的天性更讓人難以接受。

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