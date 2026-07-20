東涌輪椅阿伯站起來！吸煙後走到牆角疑露體小便　街坊斥：慣犯嚟

任何人都不應隨處便溺！有街坊在Facebook群組「東涌friends club」上載2張照片，其中1張顯示1名阿伯坐在輪椅疑似吸煙，另1張則見到他能站起來，走向牆角疑露體小便。樓主批評「有冇人認領返阿伯返屋企同睇醫生？」，質疑對方「一係條嘢有事，一係個腦有事，對腳就反而冇咩事」，意指阿伯沒有公德心。



阿伯坐在輪椅疑似吸煙。（Facebook群組「東涌friends club」圖片）

網民聲稱認得出圖中阿伯

網民看照片後紛紛狠批該名阿伯，嘲諷他既坐輪椅，但又能站起走動，「嘩，神蹟呀！」，又指他疑似望鏡頭，毫不懼怕，「影咪影怕你影咩」，不少人直斥「阿伯好過份」。

有人則聲稱認得出該名阿伯，「呢個阿伯慣犯嚟」、「成日喺雍逸樓對出個羽毛球場揸住佢架戰車不停咁兜圈食煙，一支接一支，最鍾意就係喺啲小朋友放學嘅時候喺入邊玩，佢就喺入邊食煙，跟住隨地吐痰」。更有網民指出，坐輪椅未必代表雙腳完全失去活動能力，「但周圍屙就一定唔得」。

阿伯起身走向牆角，疑露體小便。（Facebook群組「東涌friends club」圖片）

公眾地方隨地大小便 初犯可罰款5,000元

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8（1A）條，任何人不得在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯者最高可罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8（1A）條，任何人隨處大小便，初犯者最高可罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。（《國產凌凌漆》截圖）

另外，當眾便溺亦有機會構成公眾地方行為不檢，根據法例第228章《簡易程序治罪條例》第4條，任何人無合法權限或解釋而在公眾或無掩蔽的地方或其他不適當的地方大小便，有機會觸犯在公眾地方犯的妨擾罪，一經定罪可被罰款2,000元或監禁3個月。

（Facebook群組「東涌friends club」）

其他報道：將軍澳大叔對花糟吸煙兼小便！街坊斥：好X污糟 隨處便溺罰$5000

隨處小便有違公德，吸煙產生的二手煙更會影響其他人。有將軍澳街坊在Facebook群組「將軍澳主場」上載1段長約5秒的影片，顯示1名中年男子向花槽旁邊疑似小便，其左手手持1支懷疑香煙，右手握下體狂揈。樓主指出現場是將軍澳明德邨對開行人路，自己每天下樓搭車，都目擊對方隨處小便，精神看似正常。樓主批評「阿叔你行多兩步去廁所得唔得呀？」、「好X污糟呀你」，而上址常有女性經過，希望有人可以協助制止對方行為。



將軍澳街坊見到中年男子向花槽旁邊疑似小便，左手持有1支懷疑香煙，右手握下體狂揈。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

樓主表示，每天都見到該名中年男子隨處小便。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

全文：將軍澳大叔對花糟吸煙兼小便！街坊斥：好X污糟 隨處便溺罰$5000