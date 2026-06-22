搭機場巴士行李被偷　首次來港台灣遊客：太荒唐　網民提醒坐下層

去旅行搭交通工具，除貴重財物要跟身，行李箱也要在視線範圍內緊盯着！有台灣遊客於網上發文大呻，第一次來港旅遊搭機場巴士出市區，行李箱就被其他乘客偷走，不幸中的大幸是行李箱內並無貴重物品，只是需要重買所有日用品，毀掉了半天行程，雖然當下有向車長反映報警處理，但認定找回行李箱的機率不高，她大呼「我真的是覺得太荒唐」。



網民留言指出，「個人財物還是盡量放在視線範圍內吧，因為乘坐機場巴士時，常有混水摸魚的人在準備下手，一切只是機率問題」、「來香港搭A車一定要坐下層，千萬不要坐上層喔！分分鐘行李就會在不知情的時候被偷，現在老鼠太猖狂！」。



有台灣遊客於網上發文大呻，第一次來港旅遊搭機場巴士出市區，行李箱就被其他乘客偷走。（資料圖片）

「第一次到香港就遇到行李箱被偷，我真的是覺得太荒唐」。該台灣遊客於Threads發文憶述，她於機場乘搭城巴A21線出市區，將行李箱放在下層行李架後就往上層坐下，乘車期間朋友突然於行李架監視器畫面發現，她的行李箱消失不見，立馬趕快到下層確認，「還真的不見了」。

台灣遊客搭機場巴士行李箱被偷

樓主指出，後來其他乘客都下車後，並無任何行李箱遺留，「所以確定不是拿錯，是真的被偷走」，朋友是於旺角維景酒店那站發現失竊，但不知道實際在什麼時候被偷。

樓主無奈說，「網路上說香港治安還不錯，就沒有把行李箱放在自己視線範圍內，結果整箱被偷走也是很荒唐」。（資料圖片）

台灣遊客：整箱被偷走也是很荒唐

樓主無奈說，行李箱內並無貴重物品，最貴的也只是3,000元新台幣（約742港元）的吹風機，不解為何被偷，「可能自己太大意了，網路上說香港治安還不錯，就沒有把行李箱放在自己視線範圍內，結果整箱被偷走也是很荒唐」、「到底是能偷多少錢，要偷怎麼不去偷往機場方向的人，裏面可能還比較多戰利品」。

樓主表示，當下有向車長反映報警處理，若找到會獲通知，但認定找回行李箱的機率不高，幸好有買旅遊保險可獲賠償。她到市區後重買了所有日用品，感嘆「1天的行程根本毀掉一半了」。她氣憤詛咒賊人，「偷我行李的人，我真的祝你這輩子上廁所都沒有衛生紙」，亦希望若有網民在路邊看到她的行李箱能聯絡她。

該台灣遊客於網上尋找失竊的同款行李箱照片，希望若有網民在路邊看到她的行李箱能聯絡她。（Threads@yushan_0624）

網民提醒坐下層、放AirTag在行李

網民留言表示，「因為巴士通常本地人佔多數，機場出市區代表人去完旅行，裏面有戰利品，往機場方向的應該比較安全」、「就算香港治安多好，都會有壞人，我都坐1樓，有人下車時都會看，A21巴士觀光客應該比較多，所以才會被盯上」、「A21是機場老鼠重災區，光26年已經看到不知道第幾次觀光客被偷行李了，我香港人25年開始放個AirTag在行李，就算被偷至少日用品跟衣服能找回來」。

有網民分享差點被偷行李經歷，「我試過親身經歷，都是一樣坐上層，突然有1站我男朋友説有人拿了我們行李下來，因我坐走道我先衝下去制止他，我行李是綠色還掛着Minions行李牌，他跟我說他拿錯了，之後看到他拿1個深藍色沒有行李牌的行李」。

網民留言表示，「A21是機場老鼠重災區，光26年已經看到不知道第幾次觀光客被偷行李了，我香港人25年開始放個AirTag在行李，就算被偷至少日用品跟衣服能找回來」。（資料圖片）

盜竊罪最高可判監10年

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，如任何人不誠實地挪用屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，循公訴程序定罪後，最高可判處監禁10年。

（Threads@yushan_0624）

睇多啲：青衣現鎅袋黨？鎅刀青年烈日扒竊 長者手袋遭割開大洞

青衣出現「鎅袋黨」？有青衣街坊於網上青衣Facebook群組發警世文，指其長者家人於長康邨康和樓、大快活士多附近被1名20多歲青年試圖扒竊，對方更用鎅刀鎅開手袋，破口大開，幸家人沒有受傷，財物也沒有被偷走。樓主估計該青年針對老人家下手，有機會是慣犯，提醒其他街坊小心。



事件引起網民關注，「咁恐怖」、「文雀出沒？」、「真有點猖狂」、「咁X街！多謝樓主提醒！」，又建議樓主報警，「希望警方睇返附近CCTV，可以拉到個賊」。



手袋側面被鎅開一個大洞，從拉鏈旁邊直落到底。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）