加拿大醫療中雷！華女爆真實狀況：氣管氣喘兼感冒等12小時捱貴藥

免費的往往最貴！加拿大多倫多1名華人女生在網上討論區「約克論壇」，以簡體字發文表示，相信絕大多數新移民人士和她一樣，聽了移民中介形容「加拿大醫療免費、福利超好」，故她移民前滿懷期待，「移民後真的被現實狠狠打崩」。樓主本身有支氣管氣喘，「超級怕感冒，一受涼就很容易誘發氣喘」，今次再度發作，於是便預約家庭醫生，豈料要排期排到一周後，「當時人都傻了，氣喘發作要等一周？」，由於擔心出事，只能衝往急症室。



在醫院分流下，樓主個案被列作非緊急，「這樣從早上10點，硬生生等到晚上10點，整整12小時的漫長等待」。終於可以見醫生了，樓主清楚交代自己身體狀況，由感冒誘發不適，加上本身有氣喘，故鼻塞及喉嚨痛，咳嗽時特別難受，「結果看完診只開了氣喘藥，完全沒有任何緩解感冒症狀的藥」、「所有感冒難受的症狀，全程靠我自己硬撐」。



在醫院分流下，樓主個案被列作非緊急，「這樣從早上10點，硬生生等到晚上10點，整整12小時的漫長等待」。（約克論壇圖片）

自行服藥 感冒症狀慢慢緩解

最令樓主無言的是「加拿大看病免費，確實問診不花錢，但藥費真的貴到離譜」，氣喘藥在內地售價200至300人民幣（約226至339港元），但在加拿大都是標價200，卻是以加元計算，約957人民幣（約1,117港元），足足是內地價約5倍，樓主最終要翻出從內地帶來的感冒藥自行服用，感冒症狀才慢慢緩解。

免費的東西 往往才是最貴的

樓主慨嘆「免費的東西，往往才是最貴的」、「原來真正貴的，不一定是醫療費，而是時間成本、等待成本，還有生病時那種無助感」，「這一刻真的無限懷念國內的醫療速度，加拿大醫療真的給我整迷茫了」。

熡卜候診期間，醫院急症室有多人輪候。（約克論壇圖片）

加拿大醫療5大疑問

樓主對加拿大醫療提出疑問：

1. 加拿大看醫生是不是只能綁定家庭醫生？

2. 醫生這樣安排，病人就只能接受嗎？

3. 如果遇到判斷不準、用藥不合適、甚至誤診的情況該怎麼辦？

4. 在內地感到不舒服可以隨便換醫院、換醫生多覆查，加拿大可以申請二次問診、第二診療意見嗎？

5. 如果查出重大問題例如癌症，能不能找其他醫院的專家重新檢查評估？



網民留言：若在加拿大有大病，只能等死

帖文引來許多網民討論，「等待太久了」、「若在加拿大有大病，只能等死」、「一周能約到家庭醫生，其實已經屬於很快，他可以轉介你看專科」、「如果你未能負擔藥費，可以申請加入安大略省延齡草藥物計劃（The Trillium Drug Program）」。

當時醫院急症室多人排隊。（約克論壇圖片）

港人移民有小病小痛時 寧去免預約診所

《香港01》就醫療問題向移民當地的香港人查詢，該名港男表示，當有小病小痛時，估計家庭醫生排期時間過長，所以只能去免預約診所（Walk-in Clinic），排隊時間視乎當日人流，他記得當時輪候約1小時。

港男：加拿大男跌斷腿 排期數個月後才能檢查和治療

該名港男續指，加拿大沒有私家醫院，故急症室排隊時間過長的問題一直為人詬病，他有1名意大利裔朋友是移加第三代，曾聽聞對方的胞弟跌斷腿，竟需排期數個月後才能接受到醫院檢查和治療，對方唯有先到美國照X光，剛好有家庭成員認識加拿大專科醫生，才可以返加插隊接受治療。港男笑言「朋友咁同我講，信不信由你，但加拿大無奇不有」。

氣喘藥在內地售價200至300人民幣（約226至339港元），在加拿大卻是大約200加元，等同內地價約5倍。（約克論壇圖片）

多倫多居民可加入計劃幫補藥費

多倫多居民可以申請加入安大略省延齡草藥物計劃（Trillium Drug Program），申請人一般須符合以下條件：

1. 年齡介乎25至64歲，或24歲或以下，同時有私人藥物保險

2. 必須持有有效醫療卡

3. 必須居住在安省

4. 未有透過其他資格類別，獲得安省藥物福利計劃的藥物保障

5. 家庭沒有可支付全部處方藥費用的私人保險，即使私人保險只支付部份藥費，仍可能符合申請資格



需先自行付款

計劃年度由每年8月1日至翌年7月31日，申請人先自行承擔合資格藥費，直至達到墊底額，墊底費根據家庭成員合計年度淨收入和家庭人數，通常是家庭淨收入大約4%，共分為4個季度。申請人無需預先向政府繳付墊底費，反而在藥房自費購買符合安省藥物福利計劃（Ontario Drug Benefit）資格的處方藥時，先自行付款，相關自費金額會累積計入該季度墊底費。

港男的朋友胞弟在加拿大跌斷腿，排期數個月後才能接受到醫院檢查和治療，幸有家庭成員認識加拿大專科醫生，才可以插隊接受治療。（AI生成圖片）

達到墊底費後 計劃開始支付合資格藥費

當合資格藥物開支達到該季度墊底費後，計劃開始支付該季度餘下時間內的合資格藥費，申請人每款處方藥最多支付2加元（約9.57人民、約11.2港元））共同付款費用，如果其中一個季度未達到墊底額，尚未達到的部份會加至下一季度，若在計劃年度中途加入，首年度或首季度墊底費可能按剩餘日數比例調低。

另外，假若申請人有私人藥物保險，必須先向私人保險索償，只有未獲保險或其他第三方支付的合資格藥費，才可計入計劃墊底額。

2024年2月，安大略省的16歲青年芬利（Finlay van der Werken）在1間醫院等了8小時22分鐘，最終被診斷是敗血症引起的缺氧和肺炎，其後病情惡化病逝。（網上圖片）

加拿大醫院病人「等到死」個案屢發生

在加拿大醫院「等到死」的個案經常發生，其中2024年2月，安大略省的16歲青年芬利（Finlay van der Werken）在1間醫院等了8小時22分鐘，雖然一直保持清醒，但血氧水平迅速下降，最終雖獲醫生看診，但芬利被診斷是敗血症引起的缺氧和肺炎，即使被轉到兒童醫院，病情都沒有好轉，最終病逝。

（約克論壇）

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江蘇徐州1名孕婦懷孕期間做了6次產檢，結果都顯示正常，但胎兒出生後確診「先天性脊柱裂，有癱瘓風險」。經調查後，揭發涉事醫院的醫護資格不足、報告更涉及偽造簽名，受害夫婦決定將醫院告上法庭，卻因醫療鑑定費用問題，訴訟一度遭法院駁回，其後當地檢察院提出再審建議，最終醫院被判需承擔30%賠償責任。



2018年，徐女士與丈夫谷先生有了愛情結晶，在朋友的推薦下，他們來到徐州市一家民營婦產醫院進行產檢。（AI生成圖片）

徐女士整個孕期共做了6次產前超聲波檢查，檢查報告均未提及胎兒有異常。（AI生成圖片）

2025年12月，法院再審認定醫院存在過錯，判其承擔30%責任，並賠償22,594.07人民幣（約26,103港元）。（AI生成圖片）

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