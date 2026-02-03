外籍客坐捷運優先座　長者用英文狂轟「你懷孕嗎？給我醫療證明」

台北捷運「優先席」(昔稱博愛座）再成輿論焦點。一名外籍網友1月28日中午在Threads曝光一則影片，畫面中一名年長乘客因不滿外籍年輕人坐優先席，當場以英文質問對方：「Are you pregnant? Show me a doctor report.」（你懷孕嗎？請出示醫生證明）



儘管對方頻頻解釋工作後身體不適，他仍不停打斷說明，態度十分強硬，引發網友熱議。

影片曝光後，許多網友直呼誇張，諷刺這類事件為「博愛座之亂」，更有人調侃：

「哇！用英文發出戰鬥邀請」

「搏鬥座老人特色：一定要撂英文」



不少網友也替外籍乘客抱不平，留言道歉：「代表所有受過教育的台灣人向你致歉，我們真的很抱歉！」該名外籍原PO也回覆表示理解與無奈。

該文也引來同樣在台灣生活的外籍網友留言表示：「我前幾年腳開刀，台灣健保幾乎完全給付，但是手術前就算痛得要死，我也不敢坐捷運博愛座。」

針對類似爭議，北捷過去曾多次說明，優先席並非限定孕婦、長者或身障人士，只要身體不適或有需要者皆可使用；讓座是美德，而非法律義務，並不會因未讓座而受罰。

