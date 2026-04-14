【移民英國須知／後悔／準備／回流】離鄉別井的生活未必人人如意。有移民英國4年的女網紅於社交平台Instagram（IG）發布影片大呻英國生活辛酸，不但找不到工作，還要面對交屋租壓力，令她感到十分焦慮，悲呼：「好似我咁普通嘅女仔，喺London真係生存唔到……究竟係咪真係我有問題？」



影片引來網民及移民英國港人共鳴，留言鼓勵，「加油呀！」、「試下其他城市，生活費又平啲」、「好想同你講加油努力，無論條路幾難行都要堅持先會有希望」，亦有網民建議樓主進修增加競爭力。不過也有網民質疑樓主經歷真偽，懷疑只是渲染悲傷「博流量」。



有移民英國4年的香港女網紅大呻英國生活辛酸。（資料圖片）

移民英國港人分享7點搵工心得 提醒1樣嘢勿做錯 網民讚：超實用

「普通女仔真係唔適合喺倫敦生存。」這名女網紅於4月6日在社交平台IG發布影片講述移民英國4年、在倫敦居住的辛酸點滴，聲言「我喺英國4年嘅experience（經驗）話畀你聽，好似我咁普通嘅女仔，喺London（倫敦）真係生存唔到」。

移民英國4年找不到工作+要交租 女網紅感焦慮：真係生存唔到

樓主舉例，她在英國倫敦一直找不到工作，加上交屋租壓力，令她感到十分焦慮，「搵工搵咗大半年，由一開始淨係apply（應徵）自己嗰科嘅工，到之後乜嘢都apply，樓面、retail（零售），你諗過嘅，我全部都有apply，結果一係唔覆你email（電郵 ），再唔係試完工就話你唔適合，講真勁anxious（焦慮），究竟係咪真係我有問題？但現實係已經唔到我諗囉，我就要交租喇，而家即使我見到啲曾經以為好簡單可以入到嘅工，我都會驚」。

樓主最後感嘆，「我以前真係信或者努力就得㗎喇，但嚟到London先發現，普通嘅努力，喺呢度真係可以收X，因為喺倫敦最棹忌嘅就係普通」。

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移英人士鼓勵勿放棄：堅持先會有希望

影片引來網民及移民英國的人共鳴，不少人留言鼓勵，「加油呀！」、「試下其他城市，生活費又平啲」、「試試上中部，騎牛搵馬做住廠先都多機會嘅」、「好想同你講加油努力，無論條路幾難行都要堅持先會有希望」。

亦有網民建議樓主進修增加競爭力，「加油啊！我嚟到英國讀完專科，諗住出嚟一定會搵到工，畢咗業之後搵咗大半年先搵返本行。呢段時間期間諗過好多次放棄直接返屋企，經濟壓力大到爆炸，好彩最後都搵到。歧視肯定有㗎啦，而家經濟低迷我哋外地人要搵工就更加難。加油啦係要時間㗎啦，但我相信最後都會搵到一份啱你嘅工！」。

不過也有網民質疑樓主經歷真偽，懷疑只是渲染悲傷「博流量」。

英國失業率升至5.2% 達近5年高位

根據英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）最新數據，截至2025年12月的前3個月失業率為5.2%，高於2025年9至11月的5.1%，為2021年初以來最高水平。（資料圖片）

這名女網紅的焦慮似乎並非「空穴來風」。根據英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）最新數據，截至2025年12月的前3個月失業率為5.2%，高於2025年9至11月的5.1%，為2021年初以來最高水平。總失業人數按季度增加9.4萬人，達到188.3萬人，而總就業人口增加5.2萬人，達到3,424.4萬人，惟增幅遠低於預期的9.4萬人。

以年齡劃分，16至24歲族群失業率為16.1%，是10多年來最高水平；25至34歲族群失業率也是自2017年以來最高，達4.7%。

英國國家統計局表示，數據顯示英國招聘活動疲軟。