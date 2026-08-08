加拿大列治文夜市9.20熄燈！租約期滿落幕　附最後6周打卡懶人包

城市發展迭代，不少經典地標無奈走到盡頭要落幕。加拿大列治文夜市（Richmond Night Market）屹立溫哥華（Vancouver）26載，被地市民視為北美標誌性亞式夏日盛事，然而這個承載無數本地人、新移民和小商販回憶的市集，因租約到期，夜市將於今年9月20日終結，而現址擬改建大型綜合項目，續租可能性不大。



今次停運並非品牌宣告破產，但主辦方暫未敲定新址及重啟方案，品牌未來何去何從仍是未知之數。創辦人回首20餘年經營歷程滿懷感恩，直言毫無遺憾。列治文夜市階段性落幕之際，本文特地整理最後6周告別打卡懶人包以供參考。



列治文夜市因租約到期，今年9月將迎來現終結。（Richmond Night Market官網圖片）

列治文夜市承載無數本地人、新移民和小商販回憶。（Richmond Night Market官網圖片）

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僅剩6周！列治文夜市撤出現址 未知會否搬遷重啟

綜合《Richmond News》及《604 Now》等外媒報道，列治文夜市營運單位「Fireworks Productions」於8月5日宣布，由於租約到期，夜市將在今年9月20日完成今季營業後正式離開現址，公眾只剩最後6個星期留個紀念。坊間一度傳出夜市會「永久結業」，惟主辦方並未宣告品牌本身會終結，但團隊目前未敲定新地址，亦沒有任何重啟時間表，未來是否會易地重開仍屬未知之數。

列治文夜市屹立溫哥華26載，被市民視為北美標誌性亞式夏日盛事，吸引大批遊客。（Richmond Night Market官網圖片）

鴨島重建340萬呎綜合項目 市集續租機會渺茫

今次搬遷與經營狀況無關，純粹是土地發展的問題。夜市現址佔地20英畝，位於俗稱「鴨島」（Duck Island）的地段，早已被納入城市大型重建藍圖，未來將興建總樓面340萬平方呎的綜合項目，涵蓋酒店、商場及商業設施，因此夜市繼續租用的可能性較低。

列治文夜市現址佔地20英畝，位於俗稱「鴨島」（Duck Island）的地段。（Richmond Night Market官網圖片）

創辦人難掩不捨 親吐心聲：心滿意足絕無遺憾

列治文夜市早於2000年創辦，並在2012年正式遷至鄰近Canada Line橋港站（Bridgeport Station）的現址，多年來已成為北美最具代表性的亞裔文化盛事之一。面對現址落幕，夜市創辦人張錦翠（Raymond Cheung）心情複雜，坦言「雖然告別（這個地方）令人心碎，但我心中只有感激，沒有遺憾」。

雖然告別這個地方令人心碎，但我心中只有感激，沒有遺憾。 夜市創辦人張錦翠

見證夜市蛻變成盛會 創辦人感恩眾人多年相伴

張錦翠表示，自己無比榮幸組織和經營這個夜市，並見證它從社區小活動蛻變成加拿大家喻戶曉的夏日盛事，直言「這段經歷是他人生中最有成就感、最愉快的回憶之一」。他對歷年來的檔主、員工與到場支持的市民表示衷心感激，希望過去26年彼此創造的美好回憶永遠留在大家心中。

列治文夜市集結逾500款跨國街頭美食與手作攤檔。（Richmond Night Market官網圖片）

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最後6周懶人包｜營運時間門票及交通注意事項

列治文夜市集結逾500款跨國街頭美食、手作攤檔、嘉年華遊戲與舞台表演，老少咸宜。

列治文夜市的嘉年華遊戲與舞台表演老少咸宜。（Richmond Night Market官網圖片）

趕在最後6周入場留念？注意5大實用打卡資訊：

1. 交通與入場注意事項：夜市位於加拿大卑詩省列治文市（Richmond, B.C.）河濱路（River Road）8351號，從溫哥華市中心搭大眾運輸天車（SkyTrain）到Bridgeport天車站，再步行前往最方便，若駕車約需20分鐘。

列治文夜市位於加拿大卑詩省列治文市（Richmond, B.C.）河濱路（River Road）8351號。（Google地圖）

2. 營運時間（僅限周末）：今季營業至2026年9月20日，工作日休市。周五、周六及連假延長開放至凌晨12時；普通周日與公眾假期則於晚上11時完結。

列治文夜市於工作日休市。（Richmond Night Market官網截圖）

3. 現場購票與入場優惠：門票只能在夜市入口處購買，普通門票為7加元（約39港元/約34人民幣）；另有40加元（約224港元/約193人民幣）的Zoom Pass快速通行證，方便想省時避開人龍的市民。7歲以下兒童與60歲以上長者免費入場；持有Access 2證件的殘障人士可走無障礙通道，並享門票買1送1。門票僅含入場及觀賞舞台表演，飲食與遊樂設施另行收費。

列治文夜市的門票只能在夜市入口處購買。（Richmond Night Market官網截圖）

4. 場內嚴禁攜帶寵物（合規服務犬除外）。

5. 絕大多數攤檔只接受現金交易，少量支援刷付款卡，建議入場前準備足夠現鈔。

其他報道：小紅書用戶：懷念20年前加拿大物價 網民：生活過得艱難才想從前

現在的生活要過得多艱難，才會讓人懷念起20年前的光景？近日有小紅書用戶發帖稱「懷念20年前加拿大物價」，形容當時衣食住行樣樣都價廉物美。帖文隨即引發網民熱議，不少人認為大家被眼前的現實壓得喘不過氣，才忍不住追憶往昔。有人隨即分享，指20年前的加拿大元更值錢，收入完全可以支付開支，整體生活成本比例相較現在更低；安全感更強，治安好，生活節奏慢、社會氛圍淳樸、是令許多老移民們懷念的「白月光」。



20年前的加拿大物價便宜生活成本低。（AI製圖）

懷舊帖引發網友熱議

該帖引發網民熱議，有網民留言指他2007年去加拿大，吃了超市一年免費雞蛋牛奶沒花一分錢，因為當時超市食品臨近過期，小於一周都是免費。另有人留言指，他十年前去加拿大，就是三十多萬的房子，3.99美元（約31港元）的牛奶，脊骨打折的時候每磅僅0.19美元（約1.５港元），那時候100美元（約780港元）可以買很多菜。

近日有小紅書用戶發帖稱「懷念20年前加拿大物價」，形容當時衣食住行樣樣都價廉物美。（小紅書用戶＠Lu添添都有吉歌億）

為何加拿大如今會變成這樣？

如今的加拿大變成了怎樣呢？疫情過後物價瘋漲、街道環境髒亂差、留學與移民的門檻拔高、就業形勢差、裁員危機、貧富不均問題加劇。加拿大是如何從「移民天堂」一步一步淪落至此？綜合網民意見有3種說法：可能是因為數年前新冠疫情公共衛生措施導致經濟停擺、可能是因為AI的快速發展，AI取代了大部份工作導致很多工人失業、也可能是因為移民導致人口暴增導致競爭激烈。

加拿大在疫情過後物價瘋漲、街道環境髒亂差、留學與移民的門檻拔高、就業形勢差、裁員危機、貧富不均問題加劇。（資料圖片）

我們也要辯證看待這種變化

當然也有人留言過得好的人都不會懷念以前，華人也會客觀的看待加拿大的變化，現在的加拿大相比以前不止劣勢也有優勢：移民的生活更加便利，中超、中餐隨處可見，中文服務也更加成熟，反觀20年前在加拿大想吃中餐，要跑到很遠的地方。

全文：小紅書用戶：懷念20年前加拿大物價 網民：生活過得艱難才想從前