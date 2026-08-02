回流港人狠批加拿大！大讚香港生活精采安全　感嘆：終於似返個人

近年許多港人移民外國，但未必適應到當地生活，當中有人可能會選擇回流。有曾移居加拿大但已回流的港人，在Facebook群組「溫哥華生活+減價報料區（powered by 玩硬·加拿大）」用化名發帖，指自己回流香港已經8個星期，形容過去數年在加拿大「浪費好多人生，去應付啲又蠢又低效率又錯漏百出嘅人和事，就算有幾多不滿，都唔可以爆出嚟，仲要死忍扮無事，內耗極嚴重」、「受夠咗又窮又蠢又懶又自大嘅廢國」。



樓主同時大讚「香港，或者係亞洲，先至係有正常人嘅生活」，強調「我哋有正常人應有嘅處事方式、思維、態度同效率」。帖文惹來網民爭議，有人稱明白樓主感受，但亦有人認為他移民前「無做好功課」，又質疑是否已申請入籍後才回流，「取消埋你口中『廢國』國籍先講嘢啦」。



樓主指過去數年在加拿大「浪費好多人生，去應付啲又蠢又低效率又錯漏百出嘅人和事，就算有幾多不滿，都唔可以爆出嚟，仲要死忍扮無事，內耗極嚴重」。（AI生成圖片）

回流港人：14天內處理好搬屋事宜

樓主列出自己回港後14天內已租到心儀單位並入住：

到港第2日：租迷你倉

到港第3日：在預算內租到最心儀單位，「每日可以望到海，勁舒服」

到港第4日：用回以前手機號碼

到港第7日：正式簽好租約和取到鎖匙

到港第14日：組裝傢俬和處理好水電及Wi-fi，正式入住



樓主稱回港14天已在預算內租到最心儀的海景單位，「每日可以望到海，勁舒服」。（Facebook群組「溫哥華生活+減價報料區（powered by 玩硬·加拿大）」圖片）

大讚回港生活多姿多采：終於似返個人

樓主更指自己可以觀看多套心儀電影，而且「得閒就可以夾公仔，隨時隨地玩扭蛋」，及時進入香港迪士尼樂園慶祝20周年，甚至「掃返呢幾年無得買嘅Chiikawa、可以孭名牌袋、着名衫褲鞋去街而唔怕被人打劫」。樓主更曬了數次太陽和跑步，「流咗幾年無流過嘅汗，望見自己瘦咗黑咗結實咗，終於似返個人」。

過來人同樣回流返港：應尊重返呢個我哋住咗幾年嘅地方

帖文引來許多網民留言，有人稱明白樓主感受，香港的生活的確舒適又方便，「同意，我都回流咗香港一年，好開心，冇咗在加拿大嘅鬱結」、「自己鍾意就得，唔使理人點睇」、「其實我都回流咗，因為個人唔係咁適應，不過我哋應該尊重返呢個我哋住咗幾年嘅地方，我好多謝加拿大帶俾我嘅經歷同眼界」。

網民反駁：冇人想知道

但部份人反駁樓主，「咁你咪返去，關我哋咩事」、「冇人想知道」、「其實自己唔做好功課，怪得邊個？」、「仲以為有咩偉論，原來睇戲夾公仔先係最重要」，更有人翻查樓主過往在群組的言論，懷疑他已經入籍，提出「取消埋你口中『廢國』國籍先講嘢啦」、「其實係咪想唱衰外國咋？」、「記得交兩邊稅呀」。

有受訪者表示，加拿大都有其優勢，自然景觀一流，「其實每個地方都有優劣，都係睇下你想要啲咩，無分對與錯」。（受訪者提供）

受訪者：每個地方都有優劣，睇下你想要啲咩

《香港01》訪問移民加拿大、住在多倫多的港男，他表示相比起香港，加拿大效率的確較低，購物種類少，而且部份地方面積廣闊，「唔會好似香港咁一落街就買到」。但他認為加拿大都有其優勢，包括自然景觀一流，以多倫多為例，夏天可以去沙灘，冬天是滑雪旺季，相對而言，溫哥華氣候和香港近似，有港人朋友移民到溫哥華，都完全適應到當地生活，「其實每個地方都有優劣，都係睇下你想要啲咩，無分對與錯」。

（Facebook群組「溫哥華生活+減價報料區（powered by 玩硬·加拿大）」）

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外國地廣人稀，如果沒有私家車代步，恐怕變得「寸步難行」。有居於加拿大多倫多的華人女生在小紅書發文慨嘆，「在加拿大，窮人生活成本更高」，稱窮人難以透過信用卡獲得更高個人信用評分，「在加拿大買車買房子要承擔更高的貸款利率」，一旦付不起整年保險費，只能按月繳費，無法享有「一次性總付（Lump Sum）」的優惠。



樓主更指「連時間都變成一種昂貴的代價」，若在其他地方租樓，但要前往市中心上班，無車人士可能每天要花2至3小時乘搭跨城市通勤火車「GO Train」和「多倫多公車局」（Toronto Transit Commission，簡稱「TTC」）旗下接駁公共交通工具，即是要把更多的人生耗在通勤路上。



身在加拿大，若在其他地方租樓，但要前往市中心上班，無車人士可能每天要花2至3小時。（小紅書圖片）

樓主指，窮人沒有能力去Costco一次過買大包裝產品，只能去其他超市購買小包裝，價格反而變得更高。（AI生成圖片）

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