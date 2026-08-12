澳公路現「行李箱藏女屍」？警連夜封鎖現場　法醫驗屍揭假人烏龍

澳洲新南威爾斯州（NSW）日前發生1宗「行李箱藏屍」驚魂。2名澳洲男子在偏僻公路旁發現1個被遺棄的行李箱，內藏1具疑似正在腐爛的「女性遺體」。警方接報後隨即啟動謀殺案調查程序，並封鎖現場。然而，經過法醫詳細檢驗後證實該具「女屍」，竟是一個極度逼真、帶有瘀傷痕迹及鼻環的假人公仔。



2名澳洲男子在偏僻公路旁發現1個被遺棄的行李箱，內藏1具疑似正在腐爛的「女性遺體」。（AI生成圖片）

偏遠公路旁驚現「行李箱藏屍」

事件發生於8月9日（星期日）下午約12時50分。2名澳洲男子趁着周末駕車出遊，途經新南威爾斯州南部高原地區、距離悉尼西南約185公里的奧倫（Oallen）1處偏遠林地。2人在沃爾岡路（Wolgon Road）旁停車稍作休息時，意外發現1個被棄置在路邊的行李箱。

2人在沃爾岡路（Wolgon Road）旁停車稍作休息時，意外發現1個被棄置在路邊的行李箱。（Youtube@9 News Australia影片截圖）

出於好奇，他們上前查看，赫然發現行李箱內竟藏有疑似人類遺骸。該具「遺體」呈女性特徵，令2人大驚隨即向當地警方報案。

現場天氣惡劣 警方連夜封鎖現場

新南威爾斯州警方接報後，大批警員趕赴現場，並迅速拉起封鎖線。由於現場位處荒山野嶺，人迹罕至，加上當晚天氣惡劣並下起大雨，警方為了保護潛在的犯罪現場及避免證據被沖刷，決定不隨意移動行李箱，將其保留在原位。

新南威爾斯州警方接報後，大批警員趕赴現場，並迅速拉起封鎖線。（Youtube@9 News Australia影片截圖）

警方於8月9日晚間向傳媒發布了「發現行李箱藏屍」聲明，隨即引發各大媒體廣泛報道。重案組探員亦介入，警方甚至一度開始翻查未破案的失蹤人口紀錄，準備展開大規模兇殺案調查工作。

重案組探員亦介入，警方甚至一度開始翻查未破案的失蹤人口紀錄，準備展開大規模兇殺案調查工作。（Youtube@9 News Australia影片截圖）

法醫介入揭發真相 極度逼真公仔擺烏龍

這場「命案」於星期一（8月10日）早上證實為虛驚一場。法醫團隊在天氣好轉後進行詳細檢驗，確認行李箱內的物體並非人類。

法醫團隊在天氣好轉後進行詳細檢驗，確認行李箱內的物體並非人類。（Youtube@9 News Australia影片截圖）

新南威爾斯州警司布拉德伯里（Linda Bradbury）在記者會上澄清，經過法證人員確認，行李箱內的「女屍」實際上是一具極度逼真的假人（lifelike doll）。該人偶不僅穿着衣服、配有毛髮和鼻環，其表面甚至有着仿如人類瘀傷和擦傷的逼真痕迹，才導致最初被誤認為是人類遺骸。部份外國傳媒更直指該物品為「性愛人偶」（sex doll）。

部份外國傳媒更直指該物品為「性愛人偶」（sex doll）。（Youtube@9 News Australia影片截圖）

布拉德伯里強調，警方處理重大案件時必須遵守嚴格程序，「我們的理念是盡可能不破壞犯罪現場，以維持調查的完整性」。她表示，對起初的誤判沒有感到後悔，並正式宣布這並非一宗可疑命案，相關調查亦已終結。

其他報道：加拿大56歲女因焦慮伴腐屍逾2年 母藏膠箱父塞雪櫃 判刑前驟逝

加拿大多倫多發生1宗伴屍案。1名56歲女子在父母相繼自然死亡後，疑因患有焦慮症及過度害怕孤單，未有報警處理遺體，反而將母親的屍體藏於塑膠儲物箱中，後來再將父親的遺體塞進地庫的雪櫃，與雙親遺體同住超過2年。直至警方登門進行安危檢查（Wellness check）時才揭發事件。該名女子最終在法庭承認2項「對遺體不敬」罪。



1名56歲女子在父母相繼自然死亡後，疑因患有焦慮症及過度害怕孤單，未有報警處理遺體，將父母遺體藏於家中逾2年。（Ontario Court exhibit）

疫情停工患焦慮症 父母成唯一依靠

涉案女子洛林（Lorraine Wiseman）現年56歲，是家中獨女，一直與父母露比（Ruby）和尼爾（Neil）同住於多倫多士嘉堡區（Scarborough）1處住宅。法庭資料顯示，洛林原本在多倫多教育局擔任教學助理長達約30年。在新冠疫情期間，她因患上廣泛性焦慮症及全職照顧年逾9旬、已多年未有踏出家門及求醫的雙親而辭去工作。由於缺乏外界聯絡，父母成為了她生活中唯一的支撐與依靠。

因恐慌瞞報死訊 母藏膠箱父塞雪櫃

案情透露，母親露比於2022年8月在書房的梳化上自然離世。洛林發現後感到極度恐慌，急救無效下因「想將母親留在身邊」，遂在患有未確診認知障礙症的父親協助下，將母親遺體脫去內衣並用毛毯包裹，放入1個大型儲物膠箱中封存。她及後在箱面貼上「請勿打開」的字條，以防父親觸碰。

至2023年聖誕節，父親尼爾亦在廚房桌旁離世。洛林再次出於恐慌，獨自將父親遺體拖到地庫，放置於1張椅子上，隨後將其塞入1個冷藏雪櫃內。她向警方供稱，因為「看到父親的樣子太難受」，故用垃圾袋套住其頭部，並用皮帶綁住其雙腿以免雪櫃門被撐開。

她向警方供稱，因為「看到父親的樣子太難受」，故用垃圾袋套住其頭部，並用皮帶綁住其雙腿以免雪櫃門被撐開。（Ontario Court exhibit）

在隨後的2年多時間裡，洛林對外界極力隱瞞父母的死訊。她繼續領取父母聯名戶口中的養老金來支付日常開支，向經常幫忙購買日常餸菜的鄰居謊稱雙親「一切安好」，甚至在2025年3月還代收鄰居送給父親的生日蛋糕。

親屬報案揭發慘劇 警員上門揭發藏屍

直至2025年5月2日，由於身處紐芬蘭（Newfoundland）的親屬因久未聯絡上兩老心生疑慮而報警，2名警員上門進行「安全檢查」（Wellness check）。洛林起初謊稱父母在「護理中心」未能回家，隨後又改口稱兄弟帶了父母外出。在警員向鄰居查問並再次交涉後，最終獲准入屋。

親屬因久未聯絡上兩老心生疑慮而報警，2名警員上門進行「安全檢查」（Wellness check）。（Ontario Court exhibit）

其中1名警員在書房發現1個膠箱並要求打開，洛林辯稱裏面「只是泥土」。然而，警員稍微打開箱蓋後，赫然發現1具嚴重腐爛的屍體，隨即將洛林拘捕。警方隨後進行全面搜查，在地庫的雪櫃中尋獲其父親的遺體。

全文：加拿大56歲女因焦慮伴腐屍逾2年 母藏膠箱父塞雪櫃 判刑前驟逝